عاهل الأردن ورئيس الإمارات يدعوان إلى تكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

عمّان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ورئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭: ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬أكدا‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بسمان‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬العمل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأهل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬ودائم‮»‬،‭ ‬محذرين‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وتفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية‮»‬‭. ‬

وجدد‭ ‬الزعيمان‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‮»‬،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لإعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬بالمنطقة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬استمرار‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بدعم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭)‬،‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬الحيوية‭ ‬وفق‭ ‬تكليفها‭ ‬الأممي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المأساوي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وصرفت‭ ‬الأونروا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بضلوعهم‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬واعدة‭ ‬بتحقيق‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬الاتهامات،‭ ‬فيما‭ ‬تعهدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منع‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬الاتهامات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أعلنت‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬دولة،‭ ‬بينها‭ ‬جهات‭ ‬مانحة‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والسويد،‭ ‬تعليق‭ ‬تمويلها‭ ‬للوكالة‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬أنشطتها‭ ‬مهددة‭ ‬نتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬بالتوقف‭ ‬‮«‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬فبراير‮»‬‭. ‬وتقدم‭ ‬الوكالة‭ ‬خدمات‭ ‬إغاثية‭ ‬لنحو‭ ‬5 ‭,‬ 9‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

ونزح‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬خطيرة،‭ ‬1 ‭,‬ 7‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وأدى‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1160‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية‭. ‬كما‭ ‬خطف‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬شخصا،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬132‭ ‬منهم‭ ‬محتجزين‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم،‭ ‬تعهدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وأطلقت‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬خلفت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬27365‭ ‬قتيلا،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬