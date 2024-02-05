الأمين العام للأمم المتحدة يعين لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وأوضح بيان رسمي أن لجنة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرج في السويد ومعهد ميكلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وأضاف أن المجموعة ستبدأ عملها يوم 14 فبراير.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس.
وعقب الاتهام أوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتا للأونروا، التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.
وقالت الأونروا إنها ستضطر على الأرجح إلى وقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل تمويلها معلقا.
ويعمل في الأونروا 30 ألف فلسطيني، مهمتهم تلبية الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
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