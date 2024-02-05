الأمين العام للأمم المتحدة يعين لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬مكلفة‭ ‬بتقييم‭ ‬عمل‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التقييم‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬السابقة‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭ ‬أبحاث‭ ‬هي‭ ‬معهد‭ ‬راوول‭ ‬والنبرج‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬ومعهد‭ ‬ميكلسن‭ ‬في‭ ‬النرويج‭ ‬والمعهد‭ ‬الدنماركي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬ستبدأ‭ ‬عملها‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬فبراير‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬الوكالة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

وعقب‭ ‬الاتهام‭ ‬أوقفت‭ ‬عدة‭ ‬دول،‭ ‬منها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬تمويلها‭ ‬مؤقتا‭ ‬للأونروا،‭ ‬التي‭ ‬فصلت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬المقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بالآلاف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجرت‭ ‬تحقيقا‭ ‬معهم‭.‬

وقالت‭ ‬الأونروا‭ ‬إنها‭ ‬ستضطر‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬إذا‭ ‬ظل‭ ‬تمويلها‭ ‬معلقا‭.‬

ويعمل‭ ‬في‭ ‬الأونروا‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني،‭ ‬مهمتهم‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المدنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬لنحو‭ ‬5‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭.‬