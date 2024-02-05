أشتيه يتخوف من إقدام إسرائيل على نقل معبر رفح الحدودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمد‭ ‬اشتيه‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬إقدام‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬أربعة‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬اشتية‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬للحكومة‭: ‬‮«‬تحاول‭ ‬إسرائيل‭ ‬نقل‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمصريين‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬محتملة‭ ‬لدفع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭.

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ونزح‭ ‬1 ‭,‬ 7‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬العدوان،‭ ‬ويعيش‭ ‬1 ‭,‬ 2‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رفح‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتنفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬نيتها‭ ‬إجبار‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬المغادرة،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬عديدين‭ ‬فيها‭ ‬دعوا‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬المغادرة‭ ‬الطوعية‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬

ومعبر‭ ‬رفح‭ ‬هو‭ ‬المنفذ‭ ‬الوحيد‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬الخارج،‭ ‬ويستخدم‭ ‬حاليا‭ ‬لخروج‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬أذونات‭ ‬استثنائية‭ ‬توافق‭ ‬عليها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وتحظى‭ ‬أيضا‭ ‬بموافقة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ومصرية‭.

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وقال‭ ‬اشتية‭: ‬‮«‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬هو‭ ‬بوابة‭ ‬الحدود‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المصرية،‭ ‬وهي‭ ‬شأن‭ ‬مصري‭ ‬فلسطيني‭. ‬ولدينا‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬الأوروبية‭ ‬منذ‭ ‬2005‭ ‬لإدارة‭ ‬المعبر‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬اشتية‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬انسحاب‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬وتوجد‭ ‬معابر‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬مغلقة،‭ ‬بينها‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تدخل‭ ‬عبره‭ ‬البضائع‭ ‬التجارية‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬ويستخدم‭ ‬أحيانا‭ ‬حاليا‭ ‬لإدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المبادرة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مصطفى‭ ‬البرغوثي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تحاول‭ ‬إغلاق‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أنه‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬المصرية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬والإسرائيلية،‭ ‬ونقل‭ ‬الحركة‭ ‬الى‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬هو‭ ‬معبر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة،‭ ‬باتجاه‭ ‬واحد،‭ ‬ومعبر‭ ‬رفح‭ ‬هو‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البرغوثي‭: ‬‮«‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬طرد‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معبر‭ ‬أبو‭ ‬سالم‮»‬‭ ‬الحدودي‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬