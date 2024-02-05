حصيلة فريق البسيتين للمبارزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أنهى فريق البسيتين للمبارزة مشاركته في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بنتائج إيجابية ومحفزة للمستقبل بعد أن حصد ميداليتين برونزيتين في مشاركته على مستوى الفردي والفرق.
وتضم بعثة فريق البسيتين للمبارزة كلا من الإداري محمد أحمد بوزيد، والمدرب خليفة حمد العطاوي، واللاعبات سمية خالد البوعينين، وليلى فيردين حسن، زينب احمد الماجد، فاطمة عبدالرحمن زمان، نوف فراس الجودر، سمية محمد بوهزاع، ومريم راشد خان، بالإضافة إلى الحكم المرافق محمد علي القطان.
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