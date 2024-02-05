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حصيلة فريق البسيتين للمبارزة

2/5/2024 7:17:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أنهى‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬للمبارزة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬ومحفزة‭ ‬للمستقبل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬ميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق‭.‬

وتضم‭ ‬بعثة‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬للمبارزة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الإداري‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬بوزيد،‭ ‬والمدرب‭ ‬خليفة‭ ‬حمد‭ ‬العطاوي،‭ ‬واللاعبات‭ ‬سمية‭ ‬خالد‭ ‬البوعينين،‭ ‬وليلى‭ ‬فيردين‭ ‬حسن،‭ ‬زينب‭ ‬احمد‭ ‬الماجد،‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬زمان،‭ ‬نوف‭ ‬فراس‭ ‬الجودر،‭ ‬سمية‭ ‬محمد‭ ‬بوهزاع،‭ ‬ومريم‭ ‬راشد‭ ‬خان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬المرافق‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القطان‭.‬

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