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فريق نادي الرفاع للرماية يخوض نهائي البندقية مسافة 10 أمتار في البطولة العربية

2/5/2024 7:17:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬الرماية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬نهائي‭ ‬الرماية‭ ‬بالبندقية‭ ‬مسافة‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬نادي‭ ‬الذيد‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتية‭.‬

وقد‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية‭ ‬تدريباته‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬التدريبات‭ ‬المدرب‭ ‬لوردن‭ ‬ميتوف،‭ ‬فيما‭ ‬يضم‭ ‬الفريق‭ ‬اللاعبات‭ ‬شروق‭ ‬خالد‭ ‬الموسى،‭ ‬وصفاء‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬وسارة‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري،‭ ‬ونوف‭ ‬خليل‭ ‬الدوسري،‭ ‬ومروة‭ ‬حمد‭ ‬العميري‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬لاعبة‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬للرماية‭ ‬البحرينية‭ ‬مروة‭ ‬العميري‭ ‬إن

مشاركتهن‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬العربية‭ ‬السابعة‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬تعدّ‭ ‬ذات‭ ‬أهداف

ومضامين‭ ‬عديدة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحها‭ ‬للوفد‭ ‬الإعلامي‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية‭ ‬بالبندقية‭ ‬مسافة‭ ‬10‭ ‬أمتار،‭ ‬ووسط‭ ‬أجواء‭ ‬التدريب‭ ‬المفعمة‭ ‬بالجدية‭ ‬والمثابرة،‭ ‬وقالت‭: ‬نتطلع‭ ‬نحن‭ ‬سيدات‭ ‬الرماية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬حصد‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬العربي‭ ‬بالشارقة،‭ ‬وعيوننا‭ ‬مسلّطة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الأخوي،‭ ‬مبدية

ثقتها‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬الفريق‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللاعبة‭ ‬موزة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية‭ ‬بالمسدس‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭.‬

وأضافت‭: ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاركات

الخارجية،‭ ‬وتدربنا‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التصويب‭ ‬نحو‭ ‬الأهداف،‭ ‬والتوقعات‭ ‬الحالية‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬التفاؤل‭ ‬بين‭ ‬المجموعة،‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬التأكيد‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬أننا‭ ‬نتدرب‭ ‬بجدية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬توقف‭.‬

وقالت‭ ‬العميري‭: ‬لعبة‭ ‬الرماية‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تركيزا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وجهدا‭ ‬خاصا،‭ ‬ومثابرة‭ ‬وعملا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬بالفريق‭ ‬وفّر‭ ‬علينا‭ ‬الكثير‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬لوردن‭ ‬ميتوف،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬تمثيل‭ ‬الوطن‭.‬

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