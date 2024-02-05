فريق نادي الرفاع للرماية يخوض نهائي البندقية مسافة 10 أمتار في البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم الثلاثاء منافسات لعبة الرماية في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وذلك بإقامة نهائي الرماية بالبندقية مسافة 10 أمتار على ميدان نادي الذيد في إمارة الشارقة الإماراتية.
وقد أنهى فريق الرفاع ممثل مملكة البحرين في منافسات الرماية تدريباته الخاصة، حيث قاد التدريبات المدرب لوردن ميتوف، فيما يضم الفريق اللاعبات شروق خالد الموسى، وصفاء محمد سلمان، وسارة راشد الدوسري، ونوف خليل الدوسري، ومروة حمد العميري.
من جانبها، قالت لاعبة فريق الرفاع للرماية البحرينية مروة العميري إن
مشاركتهن في الدورة العربية السابعة لرياضة المرأة تعدّ ذات أهداف
ومضامين عديدة.
جاء ذلك في تصريحها للوفد الإعلامي قبل انطلاقة منافسات الرماية بالبندقية مسافة 10 أمتار، ووسط أجواء التدريب المفعمة بالجدية والمثابرة، وقالت: نتطلع نحن سيدات الرماية البحرينية إلى حصد الميداليات الملونة في الاستحقاق العربي بالشارقة، وعيوننا مسلّطة على رفع علم المملكة عاليا في هذا التجمع الأخوي، مبدية
ثقتها أن يخرج الفريق بنتائج إيجابية، وخصوصا بعد الميدالية الذهبية التي حققتها اللاعبة موزة عبدالرحيم في منافسات الرماية بالمسدس 10 أمتار الاحد الماضي.
وأضافت: خاض الفريق في الفترة الماضية العديد من المشاركات
الخارجية، وتدربنا جيدا على أهمية التصويب نحو الأهداف، والتوقعات الحالية تبعث على التفاؤل بين المجموعة، والجهاز الفني والإداري، ولا أستطيع التأكيد إلا على أمر واحد وهو أننا نتدرب بجدية ومن دون توقف.
وقالت العميري: لعبة الرماية من الألعاب التي تتطلب تركيزا كبيرا، وجهدا خاصا، ومثابرة وعملا من دون انقطاع، وأعتقد أن الجهاز الإداري بالفريق وفّر علينا الكثير بالتعاون مع المدرب لوردن ميتوف، مؤكدة أن معنويات اللاعبات عالية في طريق تمثيل الوطن.
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