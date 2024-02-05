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عقد الاجتماع الفني لمنافسات كرة الطاولة واليوم انطلاق الدور التمهيدي

2/5/2024 7:17:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬للدورة‭ ‬السابعة‭ ‬للأندية‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بلعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كورال‭ ‬بيتش‭ ‬الشارقة،‭ ‬ومثّل‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬عالي‭ ‬جعفر‭ ‬موسى‭ ‬والإدارية‭ ‬حياة‭ ‬جمال‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬مناقشة‭ ‬اللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنافسات‭ ‬العربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الجداول‭ ‬الخاصة‭ ‬وأماكن‭ ‬التدريب‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفرق،‭ ‬وأهلية‭ ‬اللاعبات‭ ‬المشاركات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‭ ‬العامة‭ ‬بالدورة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كشوف‭ ‬الأسماء‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬فريق‭ ‬وتحديد‭ ‬الملابس‭ ‬الخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬خوض‭ ‬المنافسات،‭ ‬ومناقشة‭ ‬جميع‭ ‬المستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدورة،‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة،‭ ‬وإبداء‭ ‬الملاحظات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهدف‭ ‬إنجاح‭ ‬المشاركة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬2024‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بنادي‭ ‬عالي‭ ‬مشوارها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬العربية‭ ‬للسيدات،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الشارقة‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة،‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭. ‬وقد‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬تدريباته‭ ‬الخاصة‭ ‬استعدادا‭ ‬لدخول‭ ‬أجواء‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬عبر‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لبطولة‭ ‬الفرق،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬التدريبات‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬جعفر‭ ‬موسى،‭ ‬وبحضور‭ ‬اللاعبات‭ ‬مريم‭ ‬العالي،‭ ‬وفاطمة‭ ‬العالي،‭ ‬وامريتا‭ ‬بهدكي‭.‬

وكانت‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬قد‭ ‬أوقعت‭ ‬نادي‭ ‬عالي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬فريقي‭ ‬الشارقة‭ ‬الاماراتي‭ ‬والمحافظة‭ ‬السوري،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فرق‭ ‬الفتاة‭ ‬الكويتي،‭ ‬وانبي‭ ‬المصري،‭ ‬غاز‭ ‬الجنوب‭ ‬العراقي،‭ ‬وحمادة‭ ‬الأردني‭.‬

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