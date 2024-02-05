عقد الاجتماع الفني لمنافسات كرة الطاولة واليوم انطلاق الدور التمهيدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت اللجنة الفنية للدورة السابعة للأندية العربية للسيدات اجتماعاتها الخاصة بلعبة كرة الطاولة، وذلك في فندق كورال بيتش الشارقة، ومثّل الوفد الإداري البحريني في الاجتماع الفني كل من مدرب فريق نادي عالي جعفر موسى والإدارية حياة جمال.
وجرى خلال الاجتماع الفني مناقشة اللوائح الخاصة بالمنافسات العربية، بالإضافة إلى الاطلاع على الجداول الخاصة وأماكن التدريب الخاصة بالفرق، وأهلية اللاعبات المشاركات، بالإضافة إلى الأمور الفنية العامة بالدورة.
كما تم الاطلاع على كشوف الأسماء الخاصة بكل فريق وتحديد الملابس الخاصة أثناء خوض المنافسات، ومناقشة جميع المستجدات الخاصة بالدورة، مع توجيه الجميع إلى التعاون مع اللجنة المنظمة، وإبداء الملاحظات الخاصة بهدف إنجاح المشاركة العربية في النسخة السابعة 2024.
ومن المنتظر ان تبدأ اليوم الثلاثاء كرة الطاولة بنادي عالي مشوارها الرسمي في النسخة السابعة من الدورة العربية للسيدات، وذلك على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الذي سيحتضن مباريات البطولة. وقد أنهى فريق عالي تدريباته الخاصة استعدادا لدخول أجواء هذه البطولة عبر منافسات الدور التمهيدي لبطولة الفرق، حيث قاد التدريبات المدرب الوطني جعفر موسى، وبحضور اللاعبات مريم العالي، وفاطمة العالي، وامريتا بهدكي.
وكانت قرعة الدور الأول من المنافسات قد أوقعت نادي عالي ضمن المجموعة الأولى الى جانب فريقي الشارقة الاماراتي والمحافظة السوري، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الفتاة الكويتي، وانبي المصري، غاز الجنوب العراقي، وحمادة الأردني.
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