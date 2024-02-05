صقارو البحرين يحققون إنجازات مميزة في كأس محمد بن راشد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
تواصلت إنجازات مملكة البحرين في بطولات الصقور الخليجية بعد أن سجل صقارو المملكة مراكز متقدمة في كأس محمد بن راشد للصقور في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وفي شوط جيرات تبع فئة الفروخ حقق فريق BHR المركز الأول عبر الصقر « D 17» فيما جاء في المركز الثاني الصقار البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري عبر صقره «فرحان».
وعبر الصقر «برزان» خطف الهاجري المركز الأول وبطولة شوط جيرات الشواهين فئة القرانيس (السادس) في البطولة ذاتها فيما حقق المركز الثاني في شوط جيرات بيور فئة القرانيس عبر الصقر «السيف». كما أحرز الهاجري أيضا المركز الأول في شوط جيرات الشواهين فئة الفروخ عبر الصقر «البارون» فيما حقق المركز الثالث في الشوط ذاته عبر الصقر « GS 35».
كما جاء الهاجري نفسه في المركز الثاني في شوط جيرات الشواهين فئة القرانيس (الرابع) عبر الصقر «مليون».
وفي شوط جيرات تبه فئة القرانيس، حقق الصقار أحمد عبدالوهاب الهاجري المركز الأول عبر الطير «الحد» متفوقا في الشوط نفسه على فريق « BHR » الذي جاء ثانيا عبر الصقر «127».
وتعد كأس محمد بن راشد للصقور من البطولات المرموقة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنظم في إمارة دبي من قبل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وتشهد هذه النسخة من كأس محمد بن راشد للصقور مشاركة قياسية لأكثر من 3000 طير وما يزيد على 700 صقار، بمجموع جوائز يتجاوز 23 مليون درهم إماراتي.
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