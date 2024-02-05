صقارو البحرين يحققون إنجازات مميزة في كأس محمد بن راشد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

تواصلت‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الصقور‭ ‬الخليجية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬صقارو‭ ‬المملكة‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للصقور‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬تبع‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬ D 17‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الصقار‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬عبر‭ ‬صقره‭ ‬‮«‬فرحان‮»‬‭. ‬

وعبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬برزان‮»‬‭ ‬خطف‭ ‬الهاجري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وبطولة‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ (‬السادس‭) ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ذاتها‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬بيور‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬السيف‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬الهاجري‭ ‬أيضا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬البارون‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬ذاته‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬ GS 35‮»‬‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬الهاجري‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ (‬الرابع‭) ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬مليون‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬تبه‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس،‭ ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬الحد‮»‬‭ ‬متفوقا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ BHR ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثانيا‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬127‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬كأس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للصقور‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والتي‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مركز‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬لإحياء‭ ‬التراث‭.‬

وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للصقور‭ ‬مشاركة‭ ‬قياسية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬طير‭ ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬700‭ ‬صقار،‭ ‬بمجموع‭ ‬جوائز‭ ‬يتجاوز‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭.‬