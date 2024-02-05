Tuesday, 06 February 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسحاق يستعرض إنجازات البحرين في الاتحاد الآسيوي

2/5/2024 7:16:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬والكونغرس‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الآسيوية‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري،‭ ‬وضم‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬طارق‭ ‬البستكي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وخالد‭ ‬الدوي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬للاتحاد‭ ‬ونيلة‭ ‬المير‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬اسحاق‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬اهم‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬النهضة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬نقاش‭ ‬عدة‭ ‬موضوعات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أجندة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وأهمها‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وجدول‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬القادمة‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬خلال‭ ‬العام
الجاري‮
‬2024‭.‬‮

وأكد‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬ماضٍ‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقترحات‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‮
‬في‮
‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭.‬

بدورهم‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للعبة‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للقارة‭ ‬الاسيوية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬وتقديم‭ ‬نموذج‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬الناجح‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬القارة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث