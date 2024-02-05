إسحاق يستعرض إنجازات البحرين في الاتحاد الآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
شارك رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي إسحاق إبراهيم إسحاق وفد مملكة البحرين في اجتماع المكتب التنفيذي والكونغرس الآسيوي للاتحادات الوطنية الآسيوية لرفع الأثقال، الذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند على هامش البطولة الآسيوية لرفع الأثقال والتي تقام حتى 10 فبراير الجاري، وضم الوفد البحريني كلا من طارق البستكي عضو مجلس الإدارة وخالد الدوي أمين السر للاتحاد ونيلة المير عضو مجلس الإدارة.
واستعرض رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال اسحاق خلال الجمعية العمومية اهم الانجازات التي حققها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال في الآونة الاخيرة على الصعيد الإداري والفني، مؤكداً عزم الاتحاد المضي قدماً من اجل تحقيق الأهداف التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد والتي تتماشى مع النهضة الرياضية التي تشهدها مملكة البحرين، كما تم نقاش عدة موضوعات على هامش أجندة الاجتماع الآسيوي، وأهمها التقارير المالية والإدارية وجدول البطولات القارية القادمة لرفع الأثقال خلال العام
الجاري
2024.
وأكد إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال خلال اجتماع المكتب التنفيذي أن الاتحاد الآسيوي ماضٍ في الخطة التطويرية في عمل لجنة التسويق في الاتحاد والتي شملت الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى مقترحات العمل الإعلامي
في
الاتحاد الاسيوي.
بدورهم أشاد رئيس وأعضاء الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال بالجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال في تطوير المنتخبات الوطنية للعبة والتي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات للقارة الاسيوية على الصعيد الدولي وتقديم نموذج مميز من العمل الإداري والفني الناجح والذي يمثل ما تحظى القارة من إمكانيات.
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