إسحاق يستعرض إنجازات البحرين في الاتحاد الآسيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬والكونغرس‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الآسيوية‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري،‭ ‬وضم‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬طارق‭ ‬البستكي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وخالد‭ ‬الدوي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬للاتحاد‭ ‬ونيلة‭ ‬المير‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬اسحاق‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬اهم‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬النهضة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬نقاش‭ ‬عدة‭ ‬موضوعات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أجندة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وأهمها‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وجدول‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬القادمة‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬خلال‭ ‬العام

الجاري‮

‬2024‭.‬‮

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وأكد‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬ماضٍ‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقترحات‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‮

‬في‮

‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭.‬

بدورهم‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للعبة‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للقارة‭ ‬الاسيوية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬وتقديم‭ ‬نموذج‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬الناجح‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬القارة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭.‬