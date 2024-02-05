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العجلة الدوارة العملاقة والقرص الطائر الفعاليات الترفيهية بقرية الفورمولا وان 2024

2/5/2024 7:16:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أبرز‭ ‬فعالياتها‭ ‬الترفيهية‭ ‬لجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬استضافة‭ ‬سباق‭ ‬الـ‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وستمتلئ‭ ‬أجواء‭ ‬الحلبة‭ ‬بالمتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬المساندة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والحفلات‭ ‬الغنائية‭. ‬

وقالت‭ ‬الحلبة‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المتجولة‭ ‬ستجوب‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬الترفيهية‭ ‬وتبهر‭ ‬الجماهير‭ ‬بأجمل‭ ‬العروض‭ ‬المسلية‭ ‬والمنوعة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬وفعالية‭ ‬العجلة‭ ‬الدوارة‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬مركز‭ ‬اهتمام‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬كعادتها‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والقرص‭ ‬الطائر‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬ستجذب‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬فعالية‭ ‬العجلة‭ ‬الدوارة‭ ‬العملاقة‭ ‬بطول‭ ‬42‭ ‬مترا‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬كبينة،‭ ‬سيتمكن‭ ‬ركابها‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬إطلالة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الأعلى‭ ‬لمرافق‭ ‬الحلبة‭. ‬أما‭ ‬فعالية‭ ‬القرص‭ ‬الطائر‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬لجماهير‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬فقالت‭ ‬الحلبة‭ ‬إن‭ ‬الجماهير‭ ‬ستستمتع‭ ‬بتجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬مليئة‭ ‬بالإثارة،‭ ‬وتعد‭ ‬الفعالية‭ ‬آمنة‭ ‬كليا‭ ‬وتتبع‭ ‬أقصى‭ ‬مراحل‭ ‬السلامة‭. ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بركوب‭ ‬القرص‭ ‬الطائر‭!‬

وتنظم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الغنائية‭ ‬وأبرزهم‭ ‬حفل‭ ‬للفنان‭ ‬المرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬جرامي‭ ‬الدي‭ ‬جي‭ ‬ديبلو‭ ‬ويقام‭ ‬الحفل‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬مارس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جدول‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬أكبر‭ ‬فعالية‭ ‬ترفيهية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬ينطلق‭ ‬كجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬سباقا‭ ‬على‭ ‬تقويم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬المساندة‭ ‬وأبرزها‭ ‬الفورمولا‭ ‬2‭ ‬والفورمولا‭ ‬3‭ ‬وتحدي‭ ‬البورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

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