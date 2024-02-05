العجلة الدوارة العملاقة والقرص الطائر الفعاليات الترفيهية بقرية الفورمولا وان 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية أبرز فعالياتها الترفيهية لجماهير ومحبي سباق الفورمولا وان في قرية الفورمولا وان الترفيهية التي تقام على هامش استضافة سباق الـ فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 وذلك في الفترة من 29 فبراير حتى 2 مارس المقبل.
وستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة والإثارة للحضور من خلال الفعاليات العديدة التي ستقام على هامش منافسات السباق، حيث الإثارة على المضمار لا تقتصر على سباق الجائزة الكبرى للفورمولا وان، بل من خلال العديد من السباقات المساندة والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية.
وقالت الحلبة إن العديد من الفرق المتجولة ستجوب في قرية الفورمولا وان الترفيهية وتبهر الجماهير بأجمل العروض المسلية والمنوعة القادمة من مختلف دول العالم، إلى جانب الفعاليات المخصصة للأطفال وفعالية العجلة الدوارة العملاقة التي ستكون مركز اهتمام جماهير السباق كعادتها كل عام، والقرص الطائر الفعالية التي ستجذب جماهير السباق لهذا العام.
وأضافت أن فعالية العجلة الدوارة العملاقة بطول 42 مترا مع 27 كبينة، سيتمكن ركابها من اكتشاف إطلالة رائعة من الأعلى لمرافق الحلبة. أما فعالية القرص الطائر والتي تعتبر من أبرز الفعاليات الترفيهية لجماهير الفورمولا وان، فقالت الحلبة إن الجماهير ستستمتع بتجربة لا تنسى مليئة بالإثارة، وتعد الفعالية آمنة كليا وتتبع أقصى مراحل السلامة. لا تفوتوا الاستمتاع بركوب القرص الطائر!
وتنظم حلبة البحرين الدولية عددا من الحفلات الغنائية وأبرزهم حفل للفنان المرشح لجائزة جرامي الدي جي ديبلو ويقام الحفل يوم السبت الموافق 2 مارس، إلى جانب جدول حافل من الفعاليات الترفيهية العائلية على مدار عطلة نهاية الأسبوع. فلا تفوتوا حضور أكبر فعالية ترفيهية في المنطقة.
وجدير بالذكر أن سباق البحرين ينطلق كجولة افتتاحية في تقويم الموسم الجديد للفورمولا وان لعام 2024 والمكون من 24 سباقا على تقويم الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب انطلاق عدد من السباقات المساندة وأبرزها الفورمولا 2 والفورمولا 3 وتحدي البورش كاريرا الشرق الأوسط.
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