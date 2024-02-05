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البحرين محطة ختام الخليجية - العربية للدراجات

2/5/2024 7:16:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬المبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬العربية‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬برنامج‭ ‬نشاطها‭ ‬المتميز‭ ‬وفعالياتها‭ ‬العديدة‭ ‬والمتنوعة‭ ‬وخط‭ ‬سيرها‭ ‬الطويل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬واختار‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬بقيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬مازن‭ ‬شطح‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬محطة‭ ‬المبادرة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬والأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬أن‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬ومرّت‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التنسيق‭ ‬المناسب‭ ‬ووسط‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الجيدة‭ ‬والاستقبال‭ ‬اللائق‭.‬

ورحب‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬وفي‭ ‬طليعتهم‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬النبيلة‭ ‬والمبادرة‭ ‬ذات‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة،‭ ‬مقدرا‭ ‬لهم‭ ‬دورهم‭ ‬البارز‭ ‬وجهودهم‭ ‬الطيبة‭ ‬والفاعلة،‭ ‬متوجها‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬إخوانه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وفي‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬قدومهم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واختيارهم‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محطة‭ ‬الختام‭ ‬لمبادرتهم‭ ‬المهمة‭ ‬جدا،‭ ‬والتي‭ ‬تؤسس‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬والأسس‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والفنية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬وتعنى‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بمستخدمي‭ ‬وممارسي‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭.‬

وبدورها‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬الحبيل‭ ‬عضو‭ ‬المبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬العربية‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أهمية‭ ‬الفكرة‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬ونوايا‭ ‬مجتمعية‭ ‬صادقة،‭ ‬وأشارت‭ ‬الحبيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضورهم‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬استكمالا‭ ‬لخط‭ ‬سير‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬خطوتها‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬ومرّت‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وقضت‭ ‬بقية‭ ‬الأيام‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العظيمة‭ ‬بحسب‭ ‬وصفها‭.‬

وأشارت‭ ‬الحبيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إكمال‭ ‬مسافة‭ ‬110‭ ‬كيلومترات،‭ ‬وهي‭ ‬المسافة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمسار‭ ‬المتوجه‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الزلاق‭ ‬ومسافة‭ ‬93‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬وهي‭ ‬المسافة‭ ‬المخصصة‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬أمواج،‭ ‬وبذلك‭ ‬تؤكد‭ ‬عضو‭ ‬المبادرة‭ ‬سارة‭ ‬الحبيل‭ ‬إكمال‭ ‬المبادرة‭ ‬للمسافة‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬بنجاح‭ ‬تام‭ ‬وهي‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭.‬

وتمنت‭ ‬أن‭ ‬تعاد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬العربية‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬القادمة،‭ ‬وأن‭ ‬تواصل‭ ‬نشاطها‭.‬

وعن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المبادرة،‭ ‬قالت‭ ‬الحبيل‭: ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬مجاميع‭ ‬من‭ ‬الفلبين‭ ‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬وسوريا‭ ‬والأردن‭ ‬والكويت‭ ‬والسعودية‭.‬

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