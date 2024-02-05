منتخب ذوي العزيمة لألعاب القوى ورفعات القوة يحصد 25 ميدالية ملونة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
تمكن لاعبو منتخب ذوي العزيمة لألعاب القوى من تحقيق نتائج مميزة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة - الشارقة 2024. حصد الفريق البحريني اثنتي عشرة ميدالية ملونة، بما في ذلك 7 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية، حيث تمكن لاعبو رفعات القوة من تحقيق نتائج متميزة والحصول على ثلاث ميداليات ملونة. بما في ذلك ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.
تألقت البطلة روبا العمري وحققت 3 ميداليات ذهبية لمنتخب العاب القوى البارالمبي في مسابقة دفع الجلة في فئة ( F 55) ومسابقة رمي الرمح فئة ( F 55) ومسابقة رمي القرص فئة ( F 55)، كما حصلت اللاعبة أمل علي 3 ميداليات ذهبية في مسابقة دفع الجلة في فئة ( T 54) ومسابقة رمي الرمح ( T 54) ومسابقة رمي القرص( T 54)
وفاز اللاعب محمد الشوك بالميدالية الذهبية في مسابقة الجري (100 متر) في فئة ( T 51) .
وتوالت إنجازات الفريق المشارك بحصول اللاعب إبراهيم المؤذن على الميدالية الفضية في مسابقة الجري (100 متر) في فئة ( T 33) وحقق اللاعب نصار الوقزة بالميدالية الفضية في مسابقة الجري (100 متر) لفئة ( T 33) وفازت اللاعبة مريم صابر على ميدليتين فضيتين في مسابقة رمي الرمح ومسابقة رمي الجلة فئة ( F 46).
وفيما يتعلق بالميداليات البرونزية، حقق اللاعب حمد التميمي ميداليتين برونزيتين في مسابقة الجري (1500متر) و(5000 متر) في فئة ( T 20) وتمكن اللاعب أحمد نوح بالحصول على ميداليتين برونزيتين في مسابقة الجري على الكراسي المتحركة (400 متر) و(100 متر) في فئة ( T 53) وحصل اللاعب حسين محمد على ميداليتين برونزيتين في مسابقة الجري (100 متر) و(220 متر) في فئة ( T 11) وفاز اللاعب محمد جاسم عباس بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة في فئة( T 55) وحقق اللاعب إلياس الياسي المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في مسابقة الجري (100 متر) في فئة ( T 47) وفازت اللاعبة مريم صابر بالميدالية البرونزية في مسابقة رمي القرص في فئة ( F 46) وفاز اللاعب سيد حسن بالميدالية البرونزية في مسابقة رمي الرمح في فئة( F 46) وأخيرا فاز اللاعب نصار الوقزة بالميدالية البرونزية في مسابقة الجري (200متر) لفئة ( T 33).
تمكن اللاعب علي فاضل من تحقيق أداء استثنائي، حيث حصد المركز الأول في فئة رفع الأثقال (دمج) على مستوى الناشئين. كما تمكن من الحصول على المركز الثاني في نفس الفئة، مؤكدًا تميزه وقوته في هذه الرياضة.
من جهة أخرى، حققت اللاعبة أمل علي نتائج ممتازة، حيث حصدت المركز الثالث في فئة رفع الأثقال (دمج). قدمت أداءً مميزًا وأثبتت قدرتها على التنافس على أعلى المستويات.
يعد هذا الإنجاز إنجازًا مشرفًا للفريق البحريني ويعكس المهارات والإرادة القوية للاعبين، تمثل هذه النتائج تقدمًا كبيرًا لرياضة ذوي العزيمة في مملكة البحرين وتؤكد التزام اللجنة البحرينية البارالمبية بوضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية لتحقيق النجاح والتفوق في المنافسات الرياضية الدولية.
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