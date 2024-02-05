منتخب ذوي العزيمة لألعاب القوى ورفعات القوة يحصد 25 ميدالية ملونة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

تمكن‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬البارالمبية‭ ‬الرابعة‭ - ‬الشارقة‭ ‬2024‭. ‬حصد‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬7‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬و5‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬و10‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬لاعبو‭ ‬رفعات‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭. ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزية‭.‬

تألقت‭ ‬البطلة‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬وحققت‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬لمنتخب‭ ‬العاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ F 55‭) ‬ومسابقة‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬فئة‭ (‬ F 55‭) ‬ومسابقة‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬فئة‭ (‬ F 55‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أمل‭ ‬علي‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ T 54‭) ‬ومسابقة‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ (‬ T 54‭) ‬ومسابقة‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭(‬ T 54‭)

‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬الشوك‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ (‬100‭ ‬متر‭) ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ T 51‭) .‬

وتوالت‭ ‬إنجازات‭ ‬الفريق‭ ‬المشارك‭ ‬بحصول‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤذن‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ (‬100‭ ‬متر‭) ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ T 33‭) ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬نصار‭ ‬الوقزة‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ (‬100‭ ‬متر‭) ‬لفئة‭ (‬ T 33‭) ‬وفازت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬صابر‭ ‬على‭ ‬ميدليتين‭ ‬فضيتين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬ومسابقة‭ ‬رمي‭ ‬الجلة‭ ‬فئة‭ (‬ F 46‭).‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالميداليات‭ ‬البرونزية،‭ ‬حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬حمد‭ ‬التميمي‭ ‬ميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ (‬1500متر‭) ‬و‭(‬5000‭ ‬متر‭) ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ T 20‭) ‬وتمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬نوح‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ (‬400‭ ‬متر‭) ‬و‭(‬100‭ ‬متر‭) ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ T 53‭) ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬ميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ (‬100‭ ‬متر‭) ‬و‭(‬220‭ ‬متر‭) ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ T 11‭) ‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬عباس‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬في‭ ‬فئة‭(‬ T 55‭) ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬إلياس‭ ‬الياسي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ونال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ (‬100‭ ‬متر‭) ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ T 47‭) ‬وفازت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬صابر‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬ F 46‭) ‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬في‭ ‬فئة‭(‬ F 46‭) ‬وأخيرا‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬نصار‭ ‬الوقزة‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الجري‭ (‬200متر‭) ‬لفئة‭ (‬ T 33‭).‬

تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬فاضل‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬استثنائي،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ (‬دمج‭) ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الناشئين‭. ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفئة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تميزه‭ ‬وقوته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬حققت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أمل‭ ‬علي‭ ‬نتائج‭ ‬ممتازة،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ (‬دمج‭). ‬قدمت‭ ‬أداءً‭ ‬مميزًا‭ ‬وأثبتت‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭.‬

يعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إنجازًا‭ ‬مشرفًا‭ ‬للفريق‭ ‬البحريني‭ ‬ويعكس‭ ‬المهارات‭ ‬والإرادة‭ ‬القوية‭ ‬للاعبين،‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬البارالمبية‭ ‬بوضع‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬