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رئيس البارالمبية يبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2/5/2024 7:16:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬بالإنابة‭ ‬فراس‭ ‬غرايبة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اللجنة‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬باللجنة‭ ‬البارالمية‭ ‬البحرينية‭. ‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬دور‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭.‬

أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لدعم‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬وتعاونه‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬استعداد‭ ‬اللجنة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬الأبطال‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬النهضة‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬فراس‭ ‬غرايبة،‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬بالإنابة،‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأبطال‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬وأيضًا‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭.‬

يأتي‭ ‬هذه‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التنمية‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬قطاعات‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

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