المقلة: البطولة سجلت أعلى عدد من المشاركيننجاح كبير لبطولة شركة إبراهيم خليل كانو لناشئي التنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أسدل‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لناشئي‭ ‬التنس،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬البطولة‭ ‬نجاحا‭ ‬فنيا‭ ‬وتنظيميا‭ ‬وجماهيريا‭ ‬متميزا،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬الناشئون‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭ ‬كاملين،‭ ‬وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬المميزة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬البطولة،‭ ‬واحتضان‭ ‬النادي‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بمساهمة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬لدعمها‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬واهتمامها‭ ‬المتواصل‭ ‬باللعبة‭.

‬وقال‭ ‬المقلة‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬تميزت‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة،‭ ‬وجاءت‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بكثير،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬280‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة،‭ ‬منهم‭ ‬58‭ ‬لاعبًا‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬إذ‭ ‬تنافسوا‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مثيرة‭ ‬وجماهيرية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬متابعتها‭ ‬بنفسه‭ ‬شهدت‭ ‬توافدا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا،‭ ‬مما‭ ‬أضفى‭ ‬عليها‭ ‬اثارة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭.‬

وهنأ‭ ‬المقلة‭ ‬اللاعب‭ ‬فيصل‭ ‬مسيح‭ ‬بفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬سن‭ ‬16‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬السيد،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمتع‭ ‬بها‭ ‬جميع‭ ‬الحضور،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثة‭ ‬قال‭ ‬المقلة‭: ‬إن‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ستكون‭ ‬مثيرة‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬بطولات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬ستكون‭ ‬جماهير‭ ‬التنس‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهى‭ ‬بطولة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭

‬ ATP ‭ ‬تشالنجر‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالقضيبية‭.‬

عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭: ‬بطولة‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬ورعايتها‭ ‬البطولة،‭ ‬ودعمها‭ ‬لرياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتشجيعه‭ ‬لجميع‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالمستوى‭ ‬الفني‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬حملت‭ ‬أداء‭ ‬فنيًا‭ ‬عاليًا،‭ ‬وجمعت‭ ‬بين‭ ‬لاعبين‭ ‬لهما‭ ‬مستقبل‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬فيصل‭ ‬مسيح‭ ‬حقق‭ ‬اللقب‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬وأبارك‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬وتفانيه‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فيصل‭ ‬مسيح‭ ‬اجتهد‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬وضع‭ ‬لنفسه‭ ‬خطة‭ ‬فنية‭ ‬واضحة‭ ‬عبر‭ ‬مدرب‭ ‬جيد‭ ‬وتدريب‭ ‬مستمر‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬احتضن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬عبر‭ ‬التدريبات‭ ‬المستمرة‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وعزز‭ ‬فيهم‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النفس،‭ ‬وحب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية،‭ ‬وهذا‭ ‬يحقق‭ ‬للفائزين‭ ‬والمتنافسين‭ ‬الشغف‭ ‬الأكبر‭ ‬لنيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

شحادة‭: ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬البطولة

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أول‭ ‬التسويق‭ ‬بشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬أيمن‭ ‬شحادة‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لديها‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فئات‭ ‬الناشئين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬والرياضات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وهنأ‭ ‬شحادة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬والتنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬للبطولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يدفع‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬دعمها‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استمرار‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬بالمملكة‭.‬

مسيح‭: ‬الفوز‭ ‬نتيجة‭ ‬عمل‭ ‬جماعي

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬بطل‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬لسن‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬فيصل‭ ‬مسيح،‭ ‬إن‭ ‬فوزه‭ ‬بالبطولة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ضربة‭ ‬حظ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة،‭ ‬بل‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬لعمل‭ ‬جماعي‭ ‬كبير‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬وأسرته‭ ‬التي‭ ‬وفرت‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬النجاح،‭ ‬وساعدته‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬وعن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬قال‭ ‬مسيح‭: ‬إنه‭ ‬وجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬لكن‭ ‬ثقته‭ ‬بنفسه‭ ‬ساعدته‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬التأخر‭ ‬بالنتيجة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬المجموعتين،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بمنافسة‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬السيد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأنه‭ ‬سعيد‭ ‬بالفوز‭ ‬والتغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النهائي‭.‬