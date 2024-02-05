المقلة: البطولة سجلت أعلى عدد من المشاركيننجاح كبير لبطولة شركة إبراهيم خليل كانو لناشئي التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أسدل نادي البحرين للتنس الستار على بطولة شركة إبراهيم خليل كانو لناشئي التنس، حيث حققت البطولة نجاحا فنيا وتنظيميا وجماهيريا متميزا، كما قدم الناشئون منافسات قوية ومهارات عالية على مدى أسبوعين كاملين، وكانت المباراة النهائية مسك الختام لهذه البطولة المميزة.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة عن سعادته بنجاح البطولة، واحتضان النادي لها منذ انطلاقتها قبل 12 عاما، كما أشاد بمساهمة شركة إبراهيم خليل كانو لدعمها رياضة التنس وتطويرها في مملكة البحرين، مما يدل على حرصها واهتمامها المتواصل باللعبة.
وقال المقلة: إن هذه النسخة من البطولة تميزت بمشاركة واسعة، وجاءت أعلى من العام الماضي بكثير، حيث بلغ عدد المشاركين هذا العام 280 لاعبًا ولاعبة، منهم 58 لاعبًا من المملكة العربية السعودية الشقيقة، إذ تنافسوا في أجواء مثيرة وجماهيرية على مدى أسبوعين في ملاعب نادي البحرين للتنس. كما أكد رئيس نادي البحرين للتنس أن جميع مباريات البطولة والتي حرص على متابعتها بنفسه شهدت توافدا جماهيريا كبيرا، مما أضفى عليها اثارة كبيرة، وساهم في نجاح البطولة.
وهنأ المقلة اللاعب فيصل مسيح بفوزه بلقب مسابقة الفردي سن 16 عامًا بعد فوزه على اللاعب أحمد السيد، في مباراة استمتع بها جميع الحضور، وفي ختام حديثة قال المقلة: إن منافسات هذا العام ستكون مثيرة بلا شك خاصة وأن نادي البحرين للتنس والاتحاد البحريني للعبة مقبلون على بطولات كثيرة في الأيام القادمة، كما ستكون جماهير التنس البحرينية على موعد في الأسبوع القادم مع واحدة من أكبر بطولات التنس في مملكة البحرين، وهى بطولة وزارة الداخلية
ATP تشالنجر والتي تقام على ملاعب نادي ضباط الأمن العام بالقضيبية.
عبدالعزيز بن مبارك: بطولة ناجحة بكل المقاييس
أكد رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن بطولة شركة إبراهيم خليل كانو كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيدا بدور شركة إبراهيم خليل كانو ورعايتها البطولة، ودعمها لرياضة التنس في مملكة البحرين، مؤكدا في الوقت ذاته دعم الاتحاد وتشجيعه لجميع بطولات التنس التي تنظم في مملكة البحرين.
كما أشاد بالمستوى الفني للمباراة النهائية، وقال: «إن المباراة حملت أداء فنيًا عاليًا، وجمعت بين لاعبين لهما مستقبل رائع في رياضة التنس في مملكة البحرين، كما أن فيصل مسيح حقق اللقب بجدارة واستحقاق، وأبارك له هذا اللقب، وهذا يدل على حرصه وتفانيه على تقديم الأفضل».
وأضاف: «فيصل مسيح اجتهد كثيرًا في الآونة الأخيرة عندما وضع لنفسه خطة فنية واضحة عبر مدرب جيد وتدريب مستمر».
كما أشار عبدالعزيز بن مبارك إلى أن الاتحاد البحريني للتنس احتضن الكثير من المواهب عبر التدريبات المستمرة للاعبين في ملاعب الاتحاد، وعزز فيهم الثقة في النفس، وحب المشاركة في المسابقات المحلية، وهذا يحقق للفائزين والمتنافسين الشغف الأكبر لنيل المزيد من البطولات في المستقبل.
شحادة: حريصون على استمرار البطولة
ومن جانبه، أكد مسؤول أول التسويق بشركة إبراهيم خليل كانو أيمن شحادة أن الشركة حريصة على استمرار هذه البطولة، ونجاحها في كل عام، مشيرا إلى أن الشركة لديها اهتمام كبير بالقطاع الرياضي، وخصوصا في دعم فئات الناشئين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم عدد من الأندية والرياضات المختلفة في المملكة.
وهنأ شحادة نادي البحرين للتنس على هذا النجاح والتنظيم المتميز للبطولة، مؤكدا أن هذا النجاح يدفع شركة إبراهيم خليل كانو إلى استمرار دعمها للبطولة من أجل استمرار تحقيق الأهداف المرجوة منها في تطوير قطاع الناشئين في رياضة التنس بالمملكة.
مسيح: الفوز نتيجة عمل جماعي
من جانب آخر، قال بطل مسابقة الفردي لسن 16 سنة فيصل مسيح، إن فوزه بالبطولة لم يكن ضربة حظ أو عن طريق الصدفة، بل جاء نتيجة لعمل جماعي كبير قام به مع مدربه وأسرته التي وفرت له كل سبل النجاح، وساعدته على تحقيق هذه البطولة. وعن المباراة النهائية قال مسيح: إنه وجد صعوبة في بداية كل مجموعة، لكن ثقته بنفسه ساعدته على العودة من التأخر بالنتيجة وتحقيق الفوز في كلا المجموعتين، مشيدا في الوقت ذاته بمنافسة اللاعب أحمد السيد، مؤكدا أنه يعد واحدا من أفضل اللاعبين في هذه الفئة في البحرين، وأنه سعيد بالفوز والتغلب عليه في هذا النهائي.
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