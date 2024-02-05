اليوم انطلاق رابع جولات ((الدراغ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الجولة الرابعة من منافسات بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ» الموسم الجديد 2023 – 2024 وذلك على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» خلال هذا الأسبوع. وتبدأ الإثارة وفقًا لبيان حلبة البحرين الدولية بفعالية الاختبار والتجهيز اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء الموافقين 6 و7 فبراير الجاري وذلك من الساعة 6 مساء حتى 12 مساء. كما تتواصل الفعاليات يوم الخميس الموافق 8 فبراير بانطلاق الحصص التأهيلية حيث تبدأ من 3 مساء، ويوم الجمعة 9 فبراير بانطلاق يوم السباق من 2 مساء.
وستشهد رابع جولات البطولة مشاركة كبيرة من السيارات والدراجات النارية وذلك من مختلف دول الخليج وتحديدا من البحرين، والكويت، والسعودية والإمارات، وقطر وذلك بعد الجولات الماضية التي لاقت إقبالا منقطع النظير من حيث المشاركة والحضور.
وأضاف البيان: «تتواصل إثارة البطولة بالعديد من فئات السيارات وهي البرومود، كومبتشن 4.5، البرو 9.5، آوت لو 6 سلندر، آوت لو 4 سلندر، الاندكس 7.5، الاندكس 8.5، الاندكس 9.0 والاندكس 10.0، أما فئات الدراجات النارية فهي البرو ستريت والآوت لو».
ويستمر موسم 2023-2024 من بطولة سباقات السرعة حتى شهر مارس، بعد الجولة الرابعة لهذا الأسبوع، ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة والختامية للبطولة في الفترة من 19 حتى 22 مارس.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر حتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 33 دينارا بحرينيا فقط.
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