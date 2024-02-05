اليوم انطلاق رابع جولات ((الدراغ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدراغ‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023 – 2024‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وتبدأ‭ ‬الإثارة‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بفعالية‭ ‬الاختبار‭ ‬والتجهيز‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ويوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافقين‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬مساء‭. ‬كما‭ ‬تتواصل‭ ‬الفعاليات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬فبراير‭ ‬بانطلاق‭ ‬الحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مساء،‭ ‬ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬9‭ ‬فبراير‭ ‬بانطلاق‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مساء‭.‬

وستشهد‭ ‬رابع‭ ‬جولات‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬والكويت،‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬وقطر‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المشاركة‭ ‬والحضور‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬تتواصل‭ ‬إثارة‭ ‬البطولة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬السيارات‭ ‬وهي‭ ‬البرومود،‭ ‬كومبتشن‭ ‬4‭.‬5،‭ ‬البرو‭ ‬9‭.‬5،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬6‭ ‬سلندر،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬4‭ ‬سلندر،‭ ‬الاندكس‭ ‬7‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬8‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬9‭.‬0‭ ‬والاندكس‭ ‬10‭.‬0،‭ ‬أما‭ ‬فئات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فهي‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬والآوت‭ ‬لو‮»‬‭.‬

ويستمر‭ ‬موسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬مارس،‭ ‬بعد‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والختامية‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬مارس‭.‬

وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭ ‬أي‭ ‬33‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭.‬