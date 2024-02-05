Tuesday, 06 February 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الموسوي والابتسام.. بطل الدوري والتأهل للممتاز

2/5/2024 7:16:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬الموسوي‭ ‬فريقه‭ ‬الابتسام‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023،‭ ‬وأيضًا‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الابتسام‭ ‬على‭ ‬الفتح‭ (‬19/21‭) ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬ليتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

ونجح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بهذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬ونتائج‭ ‬مبهرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وضمن‭ ‬اللقب‭ ‬وإرجاع‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬دوري‭ ‬الكبار‭. ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬إنجازًا‭ ‬طيبًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الموسوي‭ ‬الذي‭ ‬حفر‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الابتسام‭ ‬خصوصًا‭ ‬والدوري‭ ‬السعودي‭ ‬عمومًا‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813199

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث