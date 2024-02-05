الموسوي والابتسام.. بطل الدوري والتأهل للممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
قاد المدرب الوطني سيد رضا الموسوي فريقه الابتسام إلى إحراز بطولة دوري أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/2023، وأيضًا التأهل إلى بطولة الدوري الممتاز بدايةً من الموسم المقبل.
وجاء ذلك بعد فوز الابتسام على الفتح (19/21) مساء الأحد في آخر مباريات الدور النهائي من المسابقة، ليتصدر الترتيب برصيد (8 نقاط).
ونجح المدرب الوطني سيد رضا الموسوي في تحقيق أهدافه مع الفريق بهذا الموسم بعدما حقق مستويات مميزة ونتائج مبهرة على صعيد دوري الدرجة الأولى وضمن اللقب وإرجاع الفرق إلى مصاف دوري الكبار. ودون شك يعتبر هذا الأمر إنجازًا طيبًا للمدرب الموسوي الذي حفر اسمه من ذهب مع نادي الابتسام خصوصًا والدوري السعودي عمومًا.
MENAFN05022024000055011008ID1107813199
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.