الموسوي والابتسام.. بطل الدوري والتأهل للممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬الموسوي‭ ‬فريقه‭ ‬الابتسام‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023،‭ ‬وأيضًا‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الابتسام‭ ‬على‭ ‬الفتح‭ (‬19/21‭) ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬ليتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

ونجح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بهذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬ونتائج‭ ‬مبهرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وضمن‭ ‬اللقب‭ ‬وإرجاع‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬دوري‭ ‬الكبار‭. ‬ودون‭ ‬شك‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬إنجازًا‭ ‬طيبًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الموسوي‭ ‬الذي‭ ‬حفر‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الابتسام‭ ‬خصوصًا‭ ‬والدوري‭ ‬السعودي‭ ‬عمومًا‭.‬