الانتصار الأول للشباب والاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريقا الشباب والاتفاق أمس الاثنين نتيجة الانتصار الأول لهما في دوري خالد بن حمد لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/2023.
ففي المباراة الأولى فاز الشباب على باربار بنتيجة (27/31) بعدما تقدم الماروني بالشوط الأول (14/18)، وبذلك أصبح رصيد الشباب 3 نقاط وباربار نقطة واحدة.
وفي المباراة الأخرى فاز الاتفاق على نظيره الاتحاد بنتيجة (31/34) بعدما انتهى الشوط الأول لصالح الاتفاق (12/19)، ليحصد الاتفاق نقاط الفوز الثلاث والاتحاد بالخسارة بات رصيده نقطة واحدة.
وتختتم الجولة مساء الثلاثاء بمباراة الأهلي والدير في تمام الساعة 6.30 على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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