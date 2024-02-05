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الانتصار الأول للشباب والاتفاق

2/5/2024 7:16:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‮ ‬كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‮ ‬ الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والاتفاق‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬


‬ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فاز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬باربار‭ ‬بنتيجة‭ (‬27/31‭) ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬الماروني‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ (‬14/18‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬وباربار‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬


‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬فاز‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬31/34‭) ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالح‭ ‬الاتفاق‭ (‬12/19‭)‬،‭ ‬ليحصد‭ ‬الاتفاق‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬الثلاث‭ ‬والاتحاد‭ ‬بالخسارة‭ ‬بات‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬


‬وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بمباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والدير‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

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