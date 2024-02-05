الأهلي يهزم الأردني ويواجه الكويتي في اختبار ثان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) متابعة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أندية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الثانية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬صحار‭ ‬العمانية‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭. ‬وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬الحسين‭ ‬الأردني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬11،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرئيسة‭ ‬بجمع‭ ‬صحار‭ ‬الرياضي،‭ ‬ليصل‭ ‬ممثل‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬طعما‭ ‬للخسارة‭.‬

ويلتقي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬مواجهاته‭ ‬والأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وتعد‭ ‬المباراة‭ ‬اختبارا‭ ‬ثانيا‭ ‬للفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬تعرض‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬لخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬