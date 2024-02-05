Tuesday, 06 February 2024 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يهزم الأردني ويواجه الكويتي في اختبار ثان

2/5/2024 7:16:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) متابعة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أندية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الثانية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬صحار‭ ‬العمانية‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭. ‬وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬الحسين‭ ‬الأردني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬11،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرئيسة‭ ‬بجمع‭ ‬صحار‭ ‬الرياضي،‭ ‬ليصل‭ ‬ممثل‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬طعما‭ ‬للخسارة‭.‬

ويلتقي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬مواجهاته‭ ‬والأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬وتعد‭ ‬المباراة‭ ‬اختبارا‭ ‬ثانيا‭ ‬للفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬تعرض‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬لخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث