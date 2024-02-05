الأهلي يهزم الأردني ويواجه الكويتي في اختبار ثان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) متابعة: علي ميرزا الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
واصل فريق الأهلي للكرة الطائرة نغمة الانتصار في بطولة أندية غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة المقامة في ولاية صحار العمانية حتى 12 فبراير الجاري. وكان الأهلي قد حقق انتصاره الثاني أمس على حساب فريق شباب الحسين الأردني بثلاثة أشواط نظيفة 25-17، 25-21، 25-11، في اللقاء الذي أقيم في الصالة الرئيسة بجمع صحار الرياضي، ليصل ممثل المملكة إلى النقطة السادسة من فوزين وخسارة واحدة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها العربي القطري بتسع نقاط من دون أن يعرف طعما للخسارة.
ويلتقي الأهلي في الساعة الواحدة من هذا اليوم فريق الكويت الكويتي في رابع مواجهاته والأخيرة ضمن دور المجموعات، وتعد المباراة اختبارا ثانيا للفريقين اللذين تعرض كل منهما لخسارة واحدة في المجموعة.
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