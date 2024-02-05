الشباب وعالي.. ليلة الحسم والتأجيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
يبحث فريق الشباب في الساعة 6:45 من مساء اليوم عن تكرار الفوز على منافسه فريق عالي كي يتأهل مباشرة لمواجهة فريق بني جمرة في نهائي دوري عيسى بن راشد/دوري الاتحاد للكرة الطائرة، بينما يسعى فريق عالي إلى قطع الطريق على منافسه، وأخذه إلى مواجهة فاصلة مقررا لها السبت القادم الموافق 10 من فبراير الجاري.
يدخل الشباب بأفضلية الفوز في اللقاء الأول، وهذا يجعل الأفضلية لهم نسبيا من الناحية النفسية والذهنية، غير أن ذلك يعد سلاحا ذا حدين، إذ ربما يجر الشبابيين إلى التراخي إذا لم يستثمر الموقف بشكل إيجابي.
على مستوى عالي، ينتظر أن الخسارة قد رفعت من مستوى الدافعية وحافز الفوز، وخاصة أن رفاق حسين علي كابتن الفريق يلعبون بفرصة واحدة لا شريك لها، وتتمثل في الفوز وحده متى أرادوا أن يعيدوا الأمور بين الفريقين إلى مربعها الأول.
ومثل هذه المواجهات تحتاج إلى إيلاء الجانب الذهني للاعبين الاهتمام الأكبر، لأن مثل هذه المباريات تأتي على شكل الحروب النفسية، فالطرف الأكثر تحكما في المباراة هو الطرف الأكثر تركيزا واستقرارا ذهنيا.
ويذكر أن فريق الشباب قد تفوق في لقاء الجولة الأولى من المربع بثلاثة أشواط مقابل شوط، بات يلعب في المباراة بورقتين، الفوز يأخذه إلى النهائي، والخسارة تفرض عليه مواجهة فاصلة.
MENAFN05022024000055011008ID1107813196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.