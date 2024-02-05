الشباب وعالي.. ليلة الحسم والتأجيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا





يبحث‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬تكرار‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬كي‭ ‬يتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭/‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬منافسه،‭ ‬وأخذه‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬فاصلة‭ ‬مقررا‭ ‬لها‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭.‬

يدخل‭ ‬الشباب‭ ‬بأفضلية‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول،‭ ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬الأفضلية‭ ‬لهم‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسية‭ ‬والذهنية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬سلاحا‭ ‬ذا‭ ‬حدين،‭ ‬إذ‭ ‬ربما‭ ‬يجر‭ ‬الشبابيين‭ ‬إلى‭ ‬التراخي‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يستثمر‭ ‬الموقف‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬عالي،‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الدافعية‭ ‬وحافز‭ ‬الفوز،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬رفاق‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬يلعبون‭ ‬بفرصة‭ ‬واحدة‭ ‬لا‭ ‬شريك‭ ‬لها،‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬وحده‭ ‬متى‭ ‬أرادوا‭ ‬أن‭ ‬يعيدوا‭ ‬الأمور‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬إلى‭ ‬مربعها‭ ‬الأول‭.‬

ومثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إيلاء‭ ‬الجانب‭ ‬الذهني‭ ‬للاعبين‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأكبر،‭ ‬لأن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬الحروب‭ ‬النفسية،‭ ‬فالطرف‭ ‬الأكثر‭ ‬تحكما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬هو‭ ‬الطرف‭ ‬الأكثر‭ ‬تركيزا‭ ‬واستقرارا‭ ‬ذهنيا‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المربع‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬بات‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بورقتين،‭ ‬الفوز‭ ‬يأخذه‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬والخسارة‭ ‬تفرض‭ ‬عليه‭ ‬مواجهة‭ ‬فاصلة‭.‬