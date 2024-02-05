الحلواجي يطلع على تحضيرات منتخب شباب الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
التقى الأمين العام للاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي لاعبي منتخب الشباب للكرة الطائرة وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات صلاح جناحي والمدرب صابر عبدالواحد ومدير المنتخب عبدالله المحروس ومساعد المدرب محمد سلمان والمعد البدني محمد العاشوري.
ورحب الحلواجي بالحضور، وأشاد بالجهود التي تبذلها لجنة المنتخبات والطاقمين الفني والإداري لمنتخب الشباب والتزام اللاعبين بالحصص التدريبية، واطلع على سير خطة الإعداد ومراحل التحضير القادمة استعدادا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها دورة الألعاب الخليجية وبطولة غرب آسيا وبطولة كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.
وأكد الحلواجي أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة والاستعداد بأفضل صورة وحث اللاعبين على الجد والمثابرة والتركيز في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني ومضاعفة الجهود، متمنيا للمنتخب التوفيق والنجاح.
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