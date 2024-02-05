الحلواجي يطلع على تحضيرات منتخب شباب الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

التقى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي‭ ‬والمدرب‭ ‬صابر‭ ‬عبدالواحد‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخب‭ ‬عبدالله‭ ‬المحروس‭ ‬ومساعد‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬والمعد‭ ‬البدني‭ ‬محمد‭ ‬العاشوري‭.‬

ورحب‭ ‬الحلواجي‭ ‬بالحضور،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬والطاقمين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬لمنتخب‭ ‬الشباب‭ ‬والتزام‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالحصص‭ ‬التدريبية،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬خطة‭ ‬الإعداد‭ ‬ومراحل‭ ‬التحضير‭ ‬القادمة‭ ‬استعدادا‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الخليجية‭ ‬وبطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬وبطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬الحلواجي‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬والاستعداد‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬وحث‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الجد‭ ‬والمثابرة‭ ‬والتركيز‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الجهود،‭ ‬متمنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬