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النجمة يهزم الحد بدوري ناصر بن حمدالحالة يجرع الأهلي الخسارة الثالثة

2/5/2024 7:16:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬نظيره‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬للحالة‭ ‬أوكران‭ ‬بالدقيقة‭ (‬11‭) ‬ومحمد‭ ‬سالم‭ ‬بالدقيقة‭ (‬68‭ ‬ر‭.‬ك‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬للأهلي‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬15‭ ‬ر‭.‬ك‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الحالة‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬فيما‭ ‬الأهلي‭ ‬تجرع‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬‮
‬‭(‬18‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بعدما‭ ‬هزم‭ ‬نظيره‭ ‬الحد‭ ‬بنتيجة‭ (‬4/2‭).‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬النجمة‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ (‬49‭) ‬وفلورين‭ (‬62‭) ‬ومحمد‭ ‬الرميحي‭ (‬68‭) ‬وعبدالله‭ ‬نمر‭ (‬84‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الحد‭ ‬لوكاس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬10‭) ‬وعلي‭ ‬منير‭ ‬بالدقيقة‭ (‬95‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬15‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والحد‭ ‬تجرع‭ ‬الخسارة‭ ‬السابعة‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

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