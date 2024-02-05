النجمة يهزم الحد بدوري ناصر بن حمدالحالة يجرع الأهلي الخسارة الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
اجتاز فريق الحالة نظيره الأهلي بنتيجة (2/1) في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين على استاد البحرين الوطني لحساب الجولة الحادية عشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسجل للحالة أوكران بالدقيقة (11) ومحمد سالم بالدقيقة (68 ر.ك)، وسجل للأهلي جمال راشد بالدقيقة (15 ر.ك)، وبذلك حقق الحالة انتصاره الخامس ورفع رصيده إلى (15 نقطة) فيما الأهلي تجرع الخسارة الثالثة ليتجمد رصيده عند
(18 نقطة).
وفي مباراة أخرى أقيمت على استاد نادي المحرق، حقق فريق النجمة فوزه الرابع في المسابقة بعدما هزم نظيره الحد بنتيجة (4/2).
وسجل أهداف النجمة دا كوستا (49) وفلورين (62) ومحمد الرميحي (68) وعبدالله نمر (84)، فيما سجل هدف الحد لوكاس بالدقيقة (10) وعلي منير بالدقيقة (95)، وبذلك رفع النجمة رصيده إلى (15 نقطة)، والحد تجرع الخسارة السابعة ليتجمد رصيده عند (8 نقاط).
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