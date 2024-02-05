المنامة يقسو على الشمال القطري في ((السوبر ليغ)) الآسيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00









حقق‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬فوزا‭ ‬كاسحا‭ ‬على‭ ‬مستضيفه‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬130‭/‬83‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وواصل‭ ‬المنامة‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬خسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬المنامة‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬هيمنته‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المباراة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أفضليته‭ ‬والفارق‭ ‬الفني‭ ‬الكبير‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬منافسه،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬31/13‭)‬،‭ (‬32/17‭)‬،‭ (‬32/22‭)‬،‭ (‬35/31‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬كاميرون‭ ‬كلارك‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬واحمد‭ ‬سلمان‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ودومنيك‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬نوروز‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وترافين‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬علي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬8‭ ‬نقاط‭. ‬وتبقت‭ ‬للمنامة‭ ‬مباراة‭ ‬أخيرة‭ ‬ستكون‭ ‬مرتقبة‭ ‬حينما‭ ‬يستضيف‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬منافسه‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬والتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬دبي‭.‬