المنامة يقسو على الشمال القطري في ((السوبر ليغ)) الآسيوي

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق المنامة فوزا كاسحا على مستضيفه الشمال القطري بنتيجة 130/83 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
وواصل المنامة سجله خاليا من الهزائم واستمر في الصدارة بعد ان رفع رصيده إلى 10 نقاط من خمسة انتصارات متتالية من دون خسارة، فيما تلقى الشمال القطري خسارته الخامسة على التوالي ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.
ولم يجد المنامة أي صعوبة في فرض هيمنته منذ بداية المباراة، مؤكدا أفضليته والفارق الفني الكبير بينه وبين منافسه، وجاءت نتائج الفترات: (31/13)، (32/17)، (32/22)، (35/31)، وكان أفضل المسجلين من المنامة الأمريكي كاميرون كلارك 33 نقطة واحمد سلمان 21 نقطة ودومنيك 18 نقطة وحسن نوروز 15 نقطة وترافين 13 نقطة وعمران علي 11 نقطة وعلي حسين 8 نقاط. وتبقت للمنامة مباراة أخيرة ستكون مرتقبة حينما يستضيف على صالة اتحاد السلة بأم الحصم بتاريخ 13 فبراير الجاري منافسه على الصدارة والتأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي فريق شباب الأهلي دبي.
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