استضافة الحدث عزز مكانة المملكةخالد بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم بنجاح بطولة البحرين الدولية للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬‮«‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬برعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لكل‭ ‬الأسرة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأسرة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أبلغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية،‭ ‬وهو‭ ‬امتداد‭ ‬للرعاية‭ ‬الفائقة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬جلالته‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬عزز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬عالميا‭ ‬ووجه‭ ‬إليها‭ ‬الأنظار‭ ‬باعتبارها‭ ‬مهد‭ ‬استضافة‭ ‬بطولات‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬إنشاء‭ ‬أول‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1934‭ ‬واستضافة‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬في‭ ‬1964،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬مارس‭ ‬اللعبة‭ ‬وقدم‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬كانت‭ ‬حافلة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬والقيادات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬اللبنات‭ ‬الأولى‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتطويرها‭ ‬وصناعة‭ ‬إنجازاتها،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف‭ ‬حاليا‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬والذي‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬بصمات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬باللعبة‭ ‬ونموها،‭ ‬مثمنين‭ ‬كذلك‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحالي‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬اللعبة‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجميع‭ ‬الرعاة،‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬وزارة‭ ‬السياحة،‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬انرجيز‮»‬‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي،‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬تمكين،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بتلكو،‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬والداعمين‭ ‬ودورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬ثمّن‭ ‬ثقة‭ ‬مجموعة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورد‭ ‬العالمية‭ ‬للجولف،‭ ‬متطلعا‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬أكثر‭ ‬تميزا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬