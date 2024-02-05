اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية وتقديمه لمجلس الأمة اليوم

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، أنه تم اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء الليلة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تقديمه بشكل رسمي لمجلس الأمة اليوم في أول جلسة للحكومة بعد جلسة أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

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