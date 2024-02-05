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16 نائبا نعلن الموافقة على منح مهلة الشهر للحكومة لتقدم تصوراتها بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين

2/5/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أ

صدر 16 نائباً بياناً مشتركاً جاء كما يلي : حتى لا يكون خلاف السلطتين سبباً لصِدام، الخاسر الأكبر فيه الشعب الكويتي، وتغليباً للمصلحة العامة وأسوة بتعاملنا مع رؤساء الوزراء السابقين، فإننا نُعلن الموافقة على منح مهلة الشهر التي طلبتها حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح لتقدم تصوراتها بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين والخارطة التشريعية،
على أن يُقدم هذا التصور قبل جلسة 5 مارس 2024.

MENAFN05022024000130011022ID1107813190

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