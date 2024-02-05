16 نائبا نعلن الموافقة على منح مهلة الشهر للحكومة لتقدم تصوراتها بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين

16 نائبا نعلن الموافقة على منح مهلة الشهر للحكومة لتقدم تصوراتها بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين
التاريخ
2/5/2024 7:15:54 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أ
صدر 16 نائباً بياناً مشتركاً جاء كما يلي : حتى لا يكون خلاف السلطتين سبباً لصِدام، الخاسر الأكبر فيه الشعب الكويتي، وتغليباً للمصلحة العامة وأسوة بتعاملنا مع رؤساء الوزراء السابقين، فإننا نُعلن الموافقة على منح مهلة الشهر التي طلبتها حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح لتقدم تصوراتها بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين والخارطة التشريعية،
على أن يُقدم هذا التصور قبل جلسة 5 مارس 2024.
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