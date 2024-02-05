إجلاء نحو 8 آلاف نازح في خان يونس

إجلاء نحو 8 آلاف نازح في خان يونس
التاريخ
2/5/2024 7:10:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أُجلي اليوم الاثنين نحو 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل، ومقر الجمعية في خان يونس.
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