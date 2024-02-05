البنتاغون: استهدفنا مع حلفائنا 36 موقعا للحوثيين

البنتاغون: استهدفنا مع حلفائنا 36 موقعا للحوثيين
التاريخ
2/5/2024 7:10:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ، مساء الاثنين، إن واشنطن استهدفت مع حلفائها 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي.
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