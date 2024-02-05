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البنتاغون: استهدفنا مع حلفائنا 36 موقعا للحوثيين

2/5/2024 7:10:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ، مساء الاثنين، إن واشنطن استهدفت مع حلفائها 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي.

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