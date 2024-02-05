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صحيفة تفجر مفاجأة حول صفقة وقف الحرب في غزة

2/5/2024 7:10:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى إن "المفاوضات ليست عالقة ولكنها نشطة للغاية.
واضاف وفقا لموقع يديعوت احرنوت "لا يوجد ضوء أخضر بعد وعلينا التحلي بالصبر".
سنحصل على إجابات. الوسطاء يعملون على مدار الساعة ." وبحسب قوله، فإن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لم يعط بعد الضوء الأخضر لبدء المفاوضات، لكن الأطراف تجري محاولات للاتفاق على النقاط التي توجد فيها فجوات.

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