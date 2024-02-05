صحيفة تفجر مفاجأة حول صفقة وقف الحرب في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى إن "المفاوضات ليست عالقة ولكنها نشطة للغاية.
واضاف وفقا لموقع يديعوت احرنوت "لا يوجد ضوء أخضر بعد وعلينا التحلي بالصبر".
سنحصل على إجابات. الوسطاء يعملون على مدار الساعة ." وبحسب قوله، فإن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لم يعط بعد الضوء الأخضر لبدء المفاوضات، لكن الأطراف تجري محاولات للاتفاق على النقاط التي توجد فيها فجوات.
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