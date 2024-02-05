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إيران تبدأ بناء مفاعل نووي جديد

2/5/2024 7:10:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إيران، الإثنين، أنها بدأت بناء مفاعل نووي جديد للأبحاث في أصفهان، بعد أيام من إعلانها بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، قوله: "بدأت اليوم عملية صب الخرسانة لوضع أسس المفاعل في موقع أصفهان".

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