إيران تبدأ بناء مفاعل نووي جديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إيران، الإثنين، أنها بدأت بناء مفاعل نووي جديد للأبحاث في أصفهان، بعد أيام من إعلانها بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، قوله: "بدأت اليوم عملية صب الخرسانة لوضع أسس المفاعل في موقع أصفهان".
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