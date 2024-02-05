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صحيفة: إسرائيل تريد إصلاح الأونروا أو إلغاءها بعد الحرب

2/5/2024 7:10:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ، مساء الاثنين ، أن إسرائيل تضغط على واشنطن والأمم المتحدة كي تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عملها، لكنها تريد إصلاحها أو إلغاءها بعد الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله "نريد أن تكون هناك خطة عمل بشأن كيفية استبدال وكالة الأونروا".

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