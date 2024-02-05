صحيفة: إسرائيل تريد إصلاح الأونروا أو إلغاءها بعد الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ، مساء الاثنين ، أن إسرائيل تضغط على واشنطن والأمم المتحدة كي تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عملها، لكنها تريد إصلاحها أو إلغاءها بعد الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله "نريد أن تكون هناك خطة عمل بشأن كيفية استبدال وكالة الأونروا".
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