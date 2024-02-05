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أمور صارت عادية

2/5/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬لاعب‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬وفريقه‭ ‬خاسر،‭ ‬فتراه‭ ‬يوزع‭ ‬ابتسامات‭ ‬يمينا‭ ‬وشمالا،‭ ‬ويستوي‭ ‬عنده‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة،‭ ‬وليس‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أن‭ ‬يذرف‭ ‬دموع‭ ‬التماسيح،‭ ‬ولكن‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يراعي‭ ‬مشاعر‭ ‬من‭ ‬تحترق‭ ‬مشاعرهم‭ ‬على‭ ‬الفريق‭.‬


} ‭ ‬لاعب‭ ‬يستبدله‭ ‬مدربه،‭ ‬فيخرج‭ ‬عابسا‭ ‬من‭ ‬الملعب،‭ ‬ويتمتم‭ ‬ببعض‭ ‬الكلمات‭ ‬لا‭ ‬يسمعها‭ ‬ويفك‭ ‬شفرتها‭ ‬إلا‭ ‬هو،‭ ‬ويعتقد‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬ومن‭ ‬مثله‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬النفس‭ ‬بأنه‭ ‬مدرب‭ ‬وإداري‭ ‬وحكم‭ ‬وناقد،‭ ‬ونسي‭ ‬أو‭ ‬تناسى‭ ‬بأنه‭ ‬لاعب‭ ‬فقط،‭ ‬وقال‭ ‬الفيلسوف‭ ‬سقراط‭ ‬قولته‭ ‬المشهورة‭: ‬اعرف‭ ‬نفسك‭.‬


} ‭ ‬لا‭ ‬يتمالك‭ ‬أحد‭ ‬الجماهير‭ ‬نفسه‭ ‬فيقوم‭ ‬بتوجيه‭ ‬كلمة‭ ‬نابية،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬شتم‭ ‬حكم‭ ‬المباراة،‭ ‬أو‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يجري‭ ‬أمام‭ ‬أعين‭ ‬الموجودين‭ ‬ومسامعهم،‭ ‬ولا‭ ‬تجد‭ ‬أحدا‭ ‬يحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬ويرد‭ ‬منكرا،‭ ‬وكأنهم‭ ‬لم‭ ‬يسمعوا‭: ‬أن‭ ‬الساكت‭ ‬عن‭ ‬الحق‭ ‬شيطان‭ ‬أخرس‭.‬


} ‭ ‬هناك‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية،‭ ‬يهدرون‭ ‬الإرسال‭ ‬بمناسبة‭ ‬وبغير‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية،‭ ‬والسبب‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬لا‭ ‬يعيرون‭ ‬اهتماما‭ ‬وأهمية‭ ‬للإرسال‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية،‭ ‬ولذا‭ ‬لا‭ ‬تستغرب‭ ‬عندما‭ ‬ترى‭ ‬لاعبا‭ ‬يهدر‭ ‬إرسالا‭ ‬عاديا‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬حرج‭ ‬من‭ ‬الشوط‭.‬


} ‭ ‬ماذا‭ ‬تنتظر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬يتمرن‭ ‬ويخوض‭ ‬المباريات‭ ‬وهو‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬مستحقاته‭ ‬المالية؟‭ ‬فهل‭ ‬تنتظر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬أن‭ ‬يتألق‭ ‬ويتميز؟‭ ‬صحيح‭ ‬مداخيل‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ (‬قد‭ ‬حالها‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬الأصح‭ ‬هو‭ ‬سوء‭ ‬التصرف‭ ‬والهدر‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬جعلها‭ ‬مضرب‭ ‬المثل‭.‬


} ‭ ‬مدرب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مهمته‭ ‬الرسمية‭ ‬مهام‭ ‬أخرى،‭ ‬فهو‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬الإداري‭ ‬وولي‭ ‬الأمر‭ ‬والمسؤول‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬والمعالج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وحلال‭ ‬المشاكل،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يأتيك‭ ‬أصحاب‭ ‬العقول‭ ‬الفارغة‭ ‬ويصفون‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬بعدم‭ ‬الكفاءة‭.‬

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