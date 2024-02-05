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عاجل.. إلى محافظة وأمانة العاصمة

2/5/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

كلمة‭ ‬شكر‭ ‬واجبة‭ ‬ومستحقة‭ ‬للدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬وجهود‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإنسانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.. ‬وخالص‭ ‬التمنيات‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬للشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ونثق‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬ستواصل‭ ‬مرحلة‭ ‬التميز‭ ‬والانجاز‭ ‬والتطور‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭. ‬

عاجل‭.. ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭:‬

بالأمس‭ ‬تابعنا‭ ‬صور‭ ‬وأخبار‭ ‬حادثة‭ ‬سقوط‭ ‬شرفة‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القضيبية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وتسبب‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬الإضرار‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.‬

لا‭ ‬أعلم‭ ‬كم‭ ‬رقم‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المشابهة‭ ‬والمتكررة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬والأحياء‭ ‬القريبة‭ ‬منها،‭ ‬ولكنها‭ ‬حوادث‭ ‬مستمرة،‭ ‬تطالعنا‭ ‬أخبارها‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭.. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬حادثة‭ ‬الأمس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أضرار‭ ‬بشرية،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬القادمة،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬أوضاع‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬متهالكة‭ ‬وآيلة‭ ‬للسقوط‭.‬

من‭ ‬مسؤولية‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬عدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالواجب‭ ‬المشكور‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.. ‬كما‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬جدا‭ ‬عدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالتقارير‭ ‬الورقية‭ ‬لمثل‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭.‬

لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬تمسح‭ ‬جميع‭ ‬المناطق،‭ ‬وترصد‭ ‬المباني‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط،‭ ‬وتقوم‭ ‬بالتوجيه‭ ‬للترميم‭ ‬والإصلاح‭ ‬وحتى‭ ‬الإزالة‭.. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بتحركات‭ ‬أكبر‭ ‬وأسرع،‭ ‬حماية‭ ‬للناس،‭ ‬وتعزيزا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القانون،‭ ‬فاليوم‭ ‬سقط‭ ‬حجر‭ ‬وتضررت‭ ‬سيارات،‭ ‬ونخشى‭ ‬أن‭ ‬يتضرر‭ ‬بشر‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تكرار‭ ‬الحوادث‭.‬

هل‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المفتشين؟‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬المرصودة؟‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬المتابعة؟‭ ‬هي‭ ‬أسئلة‭ ‬منطقية‭ ‬وهناك‭ ‬أسئلة‭ ‬أكثر،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬إن‭ ‬العاصمة‭ ‬والأمانة‭ ‬يملكان‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الأسئلة‭ ‬والهواجس‭.‬

في‭ ‬فترات‭ ‬ماضية،‭ ‬كنا‭ ‬نشهد‭ ‬حوادث‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬مباني‭ ‬سكن‭ ‬العمال‭ ‬بالعاصمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محافظة‭ ‬أخرى‭ ‬بالبلاد،‭ ‬وتصدر‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تكشف‭ ‬سوء‭ ‬التنظيم،‭ ‬وتكدس‭ ‬السكان،‭ ‬وغياب‭ ‬اشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬وتنشط‭ ‬التحركات‭ ‬والمخالفات،‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬يلبث‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭. ‬

واليوم‭ ‬شهدنا‭ ‬حادثة‭ ‬القضيبية،‭ ‬ونخشى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬فزعة‭ ‬مؤقتة‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعود‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭.. ‬وهنا‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬ولجانها،‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬وإداراتها‭.. ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحمد‭ ‬عقباه،‭ ‬ونقول‭: ‬ليت‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭..!!‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

جهود‭ ‬متواصلة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬المخالفات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬المتجاوزين،‭ ‬وسحب‭ ‬السيارات‭ ‬والمركبات‭ ‬المخالفة‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬توجد‭ ‬دورية‭ ‬ترصد‭ ‬السيارات‭ ‬المخالفة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬القانون‭ ‬وتدخل‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬الشارع‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان،‭ ‬ففي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬مواقف‭ ‬مزعجة‭ ‬وغير‭ ‬حضارية‭.. ‬وبالتأكيد‭ ‬هناك‭ ‬شوارع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.. ‬والسبب‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬البعض‭ ‬بالقانون‭ ‬واحترام‭ ‬الآخرين‭.‬

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