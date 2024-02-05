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في ذكرى إشراقة الضوء الأول لقوة دفاع البحرين

2/5/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هذه‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬جليلة‭ ‬نقف‭ ‬عندها‭ ‬بكل‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬والفخر‭.‬

نعني‭ ‬مناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيسها‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭.‬

في‭ ‬ذكرى‭ ‬إشراقة‭ ‬الضوء‭ ‬الأول‭ ‬لتأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬وخمسين‭ ‬عاما،‭ ‬حين‭ ‬نتأمل‭ ‬مسيرة‭ ‬القوة‭ ‬نجد‭ ‬أننا‭ ‬أمام‭ ‬مسيرة‭ ‬وطنية‭ ‬حافلة‭ ‬وإنجازات‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭.‬

ستة‭ ‬وخمسون‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭.. ‬حماية‭ ‬أرضه‭ ‬وحدوده‭ ‬ومقدراته‭ ‬وسيادته‭ ‬الوطنية‭.‬

ستة‭ ‬وخمسون‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬وضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الداخلي‭.‬

ستة‭ ‬وخمسون‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬وضمان‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬لما‭ ‬شهدته‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬ونهضة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭.‬

ستة‭ ‬وخمسون‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الإسهام‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والنهضة‭ ‬عبر‭ ‬الأدوار‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تلعبها‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والإسكان‭ ‬والرياضة‭.. ‬الخ‭.‬

ستة‭ ‬وخمسون‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬الخارجية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬نصرة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمنهم‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬حمايتهم‭.‬

حين‭ ‬نتأمل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬والإسهامات‭ ‬الكبرى‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتذكر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬لولا‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬الدؤوب‭ ‬والجهد‭ ‬الهائل‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬القوة‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭.‬

وما‭ ‬كان‭ ‬لكل‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬لولا‭ ‬التضحيات‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬منتسبو‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬الوطنية‭ ‬والعربية‭ ‬النبيلة‭. ‬نتذكر‭ ‬هنا‭ ‬بكل‭ ‬الإجلال‭ ‬والتقدير‭ ‬تضحيات‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬القوة‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬فداء‭ ‬للوطن‭ ‬ودفاعا‭ ‬عنه‭.‬

وما‭ ‬كان‭ ‬لقوة‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬وتقوم‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬الأدوار‭ ‬الوطنية‭ ‬لولا‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬لها‭ ‬أحدث‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعدات،‭ ‬وحرص‭ ‬قيادة‭ ‬القوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تواكب‭ ‬تطورات‭ ‬العصر‭ ‬بأحدث‭ ‬برامج‭ ‬الإعداد‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬لمنتسبي‭ ‬القوة‭.‬

اليوم‭ ‬ونحن‭ ‬نحتفل‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬فليست‭ ‬هذه‭ ‬مناسبة‭ ‬فقط‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬عبر‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬أيضا‭ ‬لتأكيد‭ ‬حقيقة‭ ‬مهمة‭.. ‬إن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬تجعل‭ ‬دور‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬حسما،‭ ‬وتلقي‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬مهاما‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة‭ ‬وخطيرة‭.‬

كما‭ ‬نعلم‭ ‬ونتابع،‭ ‬فإن‭ ‬المنطقة‭ ‬تشهد‭ ‬أوضاعا‭ ‬متفجرة‭ ‬متسارعة‭ ‬وخطيرة‭ ‬وصراعات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬حادة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭.‬

هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬والتطورات‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يتكهن‭ ‬بالضبط‭ ‬بما‭ ‬ستنتهي‭ ‬إليه،‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬تحمل‭ ‬للبحرين‭ ‬كما‭ ‬لكل‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬أخطارا‭ ‬وتهديدات‭ ‬وتفرض‭ ‬تحديات‭ ‬جسيمة‭.‬

هذه‭ ‬التطورات‭ ‬والأخطار‭ ‬والتحديات‭ ‬تعني‭ ‬أمورا‭ ‬حاسمة‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭:‬

1‭ - ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭ ‬هدف‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتقدمه‭ ‬أو‭ ‬يعلوه‭ ‬هدف‭ ‬آخر‭ ‬الآن‭ ‬ومستقبلا‭.‬

بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬البحرين‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬عامة‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬خصوصا‭.‬

2‭ ‬ ‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬للأخطار‭ ‬والتهديدات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬وتصور‭ ‬واضح‭ ‬للاحتمالات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬إليها‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بناء‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الدفاعية‭ ‬والأمنية‭.‬

3‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهام‭ ‬ومواجهة‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭.‬

‭ ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬لننبه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭ ‬اليوم‭ ‬ومستقبلا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬لحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ومواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬والتحديات‭.‬

ونحن‭ ‬بالطبع‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بأن‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬بقيادتها‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬أهل‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهام‭ ‬الجسيمة‭ ‬وأداء‭ ‬واجبها‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عهدناه‭ ‬بهم‭ ‬دائما‭.‬

تحية‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬وثقة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬قيادتها‭ ‬وكل‭ ‬منتسبيها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الجليلة،‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسون‭ ‬لإشراقة‭ ‬الضوء‭ ‬الأول‭ ‬للقوة‭.‬

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