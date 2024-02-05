شريحة دماغية تشفي أمريكية من الوسواس القهري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬تقدّمًا‭ ‬علميًّا‭ ‬واعدًا‭ ‬غيّر‭ ‬حياة‭ ‬المريضة‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭. ‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تقول‭ ‬بيرسون‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوريغون‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬تحسّنت‭ ‬حياتي‭ ‬اليومية‭ ‬وبتّ‭ ‬حاضرة‭ ‬فيها،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مذهل‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬كنت‭ ‬محاصرة‭ ‬باستمرار‭ ‬داخل‭ ‬ذهني‭ ‬ومنشغلة‭ ‬في‭ ‬هواجسي‮»‬‭.‬

وخضعت‭ ‬المرأة‭ ‬لعملية‭ ‬زرع‭ ‬‮«‬جهاز‭ ‬للوسواس‭ ‬القهري‭ ‬والصرع،‭ ‬وهو‭ ‬الجهاز‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يعالج‭ ‬هذين‭ ‬المرضين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬جراح‭ ‬الأعصاب‭ ‬أحمد‭ ‬رسلان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مندهشًا‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مريضته‭.‬