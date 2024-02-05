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شريحة دماغية تشفي أمريكية من الوسواس القهري

2/5/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحكم‭ ‬الوسواس‭ ‬القهري‭ ‬بحياة‭ ‬آمبر‭ ‬بيرسون‭ ‬لسنوات،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬تغسل‭ ‬يديها‭ ‬حتى‭ ‬تنزفا‭ ‬أو‭ ‬تعيد‭ ‬التحقق‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬النوافذ‭ ‬مغلقة‭ ‬أو‭ ‬تتناول‭ ‬الطعام‭ ‬بمفردها‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بأيّ‭ ‬عدوى،‭ ‬لكن‭ ‬اليوم‭ ‬باتت‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬التصرفات‭ ‬مجرّد‭ ‬ذكريات‭ ‬بفضل‭ ‬غرسة‭ ‬دماغية‭ (‬شريحة‭) ‬ثورية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬هذا‭ ‬الاضطراب‭ ‬النفسي‭. ‬وهذه‭ ‬المرأة‭ ‬الأمريكية‭ ‬البالغة‭ ‬34‭ ‬عامًا‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬يُزَوَّد‭ ‬بجهاز‭ ‬صغير‭ ‬مماثل‭ ‬بالحجم‭ ‬لضمادة‭ ‬صغيرة،‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬دماغها؛‭ ‬ما‭ ‬قلّص‭ ‬اضطرابات‭ ‬الوسواس‭ ‬القهري‭ ‬ونوبات‭ ‬الصرع‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعانيها‭. ‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬تقدّمًا‭ ‬علميًّا‭ ‬واعدًا‭ ‬غيّر‭ ‬حياة‭ ‬المريضة‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭. ‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تقول‭ ‬بيرسون‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوريغون‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬تحسّنت‭ ‬حياتي‭ ‬اليومية‭ ‬وبتّ‭ ‬حاضرة‭ ‬فيها،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬مذهل‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬كنت‭ ‬محاصرة‭ ‬باستمرار‭ ‬داخل‭ ‬ذهني‭ ‬ومنشغلة‭ ‬في‭ ‬هواجسي‮»‬‭.‬

وخضعت‭ ‬المرأة‭ ‬لعملية‭ ‬زرع‭ ‬‮«‬جهاز‭ ‬للوسواس‭ ‬القهري‭ ‬والصرع،‭ ‬وهو‭ ‬الجهاز‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يعالج‭ ‬هذين‭ ‬المرضين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬جراح‭ ‬الأعصاب‭ ‬أحمد‭ ‬رسلان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مندهشًا‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مريضته‭.‬

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