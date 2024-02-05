ترامب يخوض حربا من نوع خاص ضد نجمة أمريكا الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت مجلة «رولنج ستونز» الشهيرة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستعد لمواجهة «حرب من نوع خاص»، أمام فنانة أمريكا المفضلة. وقالت المجلة إن ترامب يستعد لمواجهة المغنية الأمريكية تايلور سويفت، وأنصارها، خلال الانتخابات الأمريكية المقبلة. وتشتهر سويفت ذات الشعبية الجارفة بدعمها المتفاني لرئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، وهو المنافس الأول لترامب خلال الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وقالت المجلة إن ترامب أخبر المقربين منه أن «شعبيته تفوق تايلور سويفت».
وقال تقرير مجلة رولنج ستونز: «وراء الكواليس، كان رد فعل ترامب على احتمال تعاون بايدن وسويفت ضده هذا العام ليس بالانزعاج، ولكن بنوع من الغرور». وأضاف التقرير: «في الأسابيع الأخيرة، أخبر الرئيس السابق المقربين منه أن دعم المشاهير لن ينقذ بايدن، كما ادعى ترامب بشكل خاص أنه (أكثر شعبية) من سويفت وأن لديه معجبين ملتزمين أكثر منها».
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