ترامب يخوض حربا من نوع خاص ضد نجمة أمريكا الأولى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المجلة‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬أخبر‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شعبيته‭ ‬تفوق‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬مجلة‭ ‬رولنج‭ ‬ستونز‭: ‬‮«‬وراء‭ ‬الكواليس،‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬احتمال‭ ‬تعاون‭ ‬بايدن‭ ‬وسويفت‭ ‬ضده‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليس‭ ‬بالانزعاج،‭ ‬ولكن‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الغرور‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أخبر‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المشاهير‭ ‬لن‭ ‬ينقذ‭ ‬بايدن،‭ ‬كما‭ ‬ادعى‭ ‬ترامب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أنه‭ (‬أكثر‭ ‬شعبية‭) ‬من‭ ‬سويفت‭ ‬وأن‭ ‬لديه‭ ‬معجبين‭ ‬ملتزمين‭ ‬أكثر‭ ‬منها‮»‬‭.‬