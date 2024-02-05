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ترامب يخوض حربا من نوع خاص ضد نجمة أمريكا الأولى

2/5/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬رولنج‭ ‬ستونز‮»‬‭ ‬الشهيرة‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬خاص‮»‬،‭ ‬أمام‭ ‬فنانة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفضلة‭. ‬وقالت‭ ‬المجلة‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬يستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬المغنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت،‭ ‬وأنصارها،‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقبلة‭. ‬وتشتهر‭ ‬سويفت‭ ‬ذات‭ ‬الشعبية‭ ‬الجارفة‭ ‬بدعمها‭ ‬المتفاني‭ ‬لرئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬وهو‭ ‬المنافس‭ ‬الأول‭ ‬لترامب‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقبلة‭.‬

وقالت‭ ‬المجلة‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬أخبر‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شعبيته‭ ‬تفوق‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬مجلة‭ ‬رولنج‭ ‬ستونز‭: ‬‮«‬وراء‭ ‬الكواليس،‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬احتمال‭ ‬تعاون‭ ‬بايدن‭ ‬وسويفت‭ ‬ضده‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ليس‭ ‬بالانزعاج،‭ ‬ولكن‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الغرور‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أخبر‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المشاهير‭ ‬لن‭ ‬ينقذ‭ ‬بايدن،‭ ‬كما‭ ‬ادعى‭ ‬ترامب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أنه‭ (‬أكثر‭ ‬شعبية‭) ‬من‭ ‬سويفت‭ ‬وأن‭ ‬لديه‭ ‬معجبين‭ ‬ملتزمين‭ ‬أكثر‭ ‬منها‮»‬‭.‬

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