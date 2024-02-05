طـفـلـــة كويـــتــيــة تـتــصــدر قــوائـــم الأغـنـيـاء بـجـائـزة 6.5 مـلايـيــن دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويقول‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬إن‭ ‬المطيري‭ ‬هي‭ ‬أصغر‭ ‬فائزة‭ ‬بأكبر‭ ‬جائزة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحساب‭ ‬مصرفي‭. ‬فيما‭ ‬يقول‭ ‬يوسف‭ ‬المطيري‭ ‬إنه‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬ادخارية‭ ‬لجميع‭ ‬أبنائه‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬حالف‭ ‬الصغيرة‭ ‬آلاء‭ ‬وفازت‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭. ‬

وأصبحت‭ ‬الطفلة‭ ‬رغم‭ ‬صغر‭ ‬سنها‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬الكويت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬لها‭ ‬وتسليمها‭ ‬جائزتها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتشر‭ ‬صورها‭ ‬وقصتها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬المليونيرات‭.‬