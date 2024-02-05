Tuesday, 06 February 2024 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طـفـلـــة كويـــتــيــة تـتــصــدر قــوائـــم الأغـنـيـاء بـجـائـزة 6.5 مـلايـيــن دولار

2/5/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دخلت‭ ‬الطفلة‭ ‬الكويتية‭ ‬آلاء‭ ‬يوسف‭ ‬عادل‭ ‬المطيري،‭ ‬وهي‭ ‬بعمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬قوائم‭ ‬الأغنياء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الملايين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قيمتها‭ ‬مليونا‭ ‬دينار‭ ‬كويتي‭ (‬نحو‭ ‬6‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭). ‬وأودع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الطفلة‭ ‬المطيري‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬تستهدف‭ ‬المودعين‭ ‬فيه‭. ‬وحضرت‭ ‬المطيري‭ ‬برفقة‭ ‬والدها‭ ‬إلى‭ ‬البنك،‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة،‭ ‬وإيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الفائزة‭ ‬الشخصي‭. ‬

ويقول‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬إن‭ ‬المطيري‭ ‬هي‭ ‬أصغر‭ ‬فائزة‭ ‬بأكبر‭ ‬جائزة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحساب‭ ‬مصرفي‭. ‬فيما‭ ‬يقول‭ ‬يوسف‭ ‬المطيري‭ ‬إنه‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬ادخارية‭ ‬لجميع‭ ‬أبنائه‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬حالف‭ ‬الصغيرة‭ ‬آلاء‭ ‬وفازت‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭. ‬

وأصبحت‭ ‬الطفلة‭ ‬رغم‭ ‬صغر‭ ‬سنها‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬الكويت‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬لها‭ ‬وتسليمها‭ ‬جائزتها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتشر‭ ‬صورها‭ ‬وقصتها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬المليونيرات‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث