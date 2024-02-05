شرب في ساق اصـطـنـاعـيـة لشخص قتله.. أشهر جـنـدي أسـتـرالـي تـحـوّل مـن بـطـل إلـى مـجـرم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬بن‭ ‬روبرتس‭ ‬سميث،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جندياً‭ ‬في‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬الخدمة‭ ‬الجوية‭ ‬الخاصة‮»‬‭ ‬للنخبة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأسترالي،‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬ثلاث‭ ‬صحف‭ ‬أسترالية‭ ‬نشرت‭ ‬مقالات‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬زعمت‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬سجناء‭ ‬أفغان‭ ‬عزّل‭.‬

لكن‭ ‬الجندي‭ ‬السابق‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬بتعويضات‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توصل‭ ‬القاضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصحف‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬ادعاءاتها‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وحضر‭ ‬روبرتس‭ ‬سميث‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬مرتدياً‭ ‬بدلة‭ ‬رسمية‭ ‬وربطة‭ ‬عنق‭.‬

واعتبر‭ ‬محاموه‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬المحاكمة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬أخطأ‮»‬‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬تقييمه‭ ‬لبعض‭ ‬الأدلة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجديدة‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭.‬

ويُعّد‭ ‬روبرتس‭ ‬سميث،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬بيرث،‭ ‬أشهر‭ ‬جندي‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬وقد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬‮«‬صليب‭ ‬فيكتوريا‮»‬،‭ ‬أعلى‭ ‬وسام‭ ‬عسكري‭ ‬أسترالي،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬شجاعته‮»‬‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬وخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬مطاردة‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬طالبان‭.‬

لكن‭ ‬سمعته‭ ‬تلطخت‭ ‬عندما‭ ‬نشرت‭ ‬صحف‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬سيدني‭ ‬مورنينغ‭ ‬هيرالد‮»‬‭ ‬و«ذا‭ ‬كانيبرا‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬و«ذا‭ ‬آيدج‮»‬‭ ‬سلسلة‭ ‬تقارير‭ ‬صادمة‭ ‬زعمت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬روبرتس‭ ‬سميث‭ ‬انخرط‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬من‭ ‬السلوك‭ ‬الإجرامي‭ ‬وغير‭ ‬الأخلاقي‭ ‬أثناء‭ ‬خدمته‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحف‭ ‬أن‭ ‬روبرتس‭ ‬سميث‭ ‬ركل‭ ‬مدنياً‭ ‬أفغانياً‭ ‬أعزل‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬منحدر‭ ‬وأمر‭ ‬مرؤوسيه‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭.‬

وقيل‭ ‬أيضاً‭ ‬إنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬بساق‭ ‬اصطناعية،‭ ‬ثم‭ ‬أحضر‭ ‬الساق‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬حانة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬واستخدمها‭ ‬كوعاء‭ ‬لاحتساء‭ ‬الشراب‭ ‬مع‭ ‬رفاقه‭.‬

وأدى‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬توريط‭ ‬روبرتس‭ ‬سميث‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬سجناء‭ ‬أفغان‭ ‬عزّل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توجيه‭ ‬تهم‭ ‬جنائية‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬