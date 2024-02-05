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بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي :جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم حملة للتبرع بالدم

2/5/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نتبرع‭ ‬لننقذ‭ ‬الأرواح‮»‬‭ ‬نظمت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬حملة‭ ‬للتبرع‭ ‬بالدم،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والموظفين،‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬الحملة‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬متخصص‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬ملائمة‭ ‬ومريحة‭ ‬للمتبرعين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬مساحة‭ ‬خاصة‭ ‬للتبرع‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العملية‭.‬

وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عدنان‭ ‬التميمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬تبرعك‭ ‬بالدم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬حياة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الهامة،‭ ‬إن‭ ‬التبرع‭ ‬بالدم‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬بسيطة‭ ‬وآمنة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنقذ‭ ‬حياة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يقعون‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬المعاناة‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أُذكر‭ ‬الجميع‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬الصغير‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬فرقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬تبرعك‭ ‬بالدم‭ ‬هو‭ ‬الفرصة‭ ‬التي‭ ‬تنقذ‭ ‬حياة‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬تحسن‭ ‬صحته،‭ ‬وتعيد‭ ‬له‭ ‬الأمل‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬أن‭ ‬تُقام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بصفة‭ ‬دورية،‭ ‬حيثُ‭ ‬تأخذ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولعب‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬بنائه،‭ ‬وتعزيز‭ ‬طاقات‭ ‬ابنائه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

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