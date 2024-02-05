بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي :جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم حملة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت شعار «نتبرع لننقذ الأرواح» نظمت جامعة البحرين للتكنولوجيا بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي حملة للتبرع بالدم، شارك فيها العديد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، أشرف على الحملة فريق طبي متخصص وسط أجواء ملائمة ومريحة للمتبرعين، حيث تم تجهيز مساحة خاصة للتبرع لضمان سلامة العملية.
وصرح الدكتور عدنان التميمي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، رئيس مركز المشاركة المجتمعية حول هذه الفعالية بقوله: «تبرعك بالدم يمكن أن يغير حياة شخص آخر» أود أن أشجع الجميع على المشاركة الفعالة في هذه الحملة الإنسانية الهامة، إن التبرع بالدم هو عملية بسيطة وآمنة يمكن أن تنقذ حياة العديد من الأشخاص الذين يقعون تحت وطأة المعاناة. أود أن أُذكر الجميع بأن هذا العمل الإنساني الصغير يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الآخرين. قد يكون تبرعك بالدم هو الفرصة التي تنقذ حياة شخص آخر، تحسن صحته، وتعيد له الأمل».
وتم الاتفاق بالتنسيق مع مستشفى الملك حمد الجامعي أن تُقام مثل هذه الحملة بصفة دورية، حيثُ تأخذ جامعة البحرين للتكنولوجيا على عاتقها أهمية المشاركة المجتمعية وتحسين جودة حياة الآخرين بما يتفق مع مسؤوليتها تجاه المجتمع، ولعب دور فاعل في بنائه، وتعزيز طاقات ابنائه على جميع الأصعدة.
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