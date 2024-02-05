ما بين التراث والتاريخ والموسيقى: ((هيئة الثقافة)) تقدم نشاطا متنوعا ضمن مهرجان ربيع الثقافة الـ18

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬الحفل‭ ‬الموسيقي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استمرار‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بتقديم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬المختلفة‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬‮

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وقد‭ ‬نظمت‭ ‬الهيئة‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬نشاط‭ ‬المشي‭ ‬‮«‬هاكاثون‭ ‬الآثار‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬مسافة‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬بغرض‭ ‬استكشاف‭ ‬تلال‭ ‬المدافن‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بحضور‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬حيث‭ ‬انطلق‭ ‬الهاكاثون‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬تلال‭ ‬مدافن‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬وفيه‭ ‬قدّم‭ ‬الفريق‭ ‬الياباني‭ ‬الأثري‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬شرحاً‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬المكتشفات‭ ‬الأثرية،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬حقل‭ ‬تلال‭ ‬مدافن‭ ‬عالي‭ ‬الشرقي،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الموقع‭ ‬المسجل‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونسكو‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬كذلك‭ ‬انطلاق‭ ‬عروضها‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬مع‭ ‬العرض‭ ‬الموسيقي‭ ‬البهلواني‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بلاك‭ ‬بلوز‭ ‬برذرز‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬للجمهور‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭ ‬فرصة‭ ‬معايشة‭ ‬سيرك‭ ‬معاصر‭ ‬كوميدي‭ ‬موسيقي،‭ ‬يتضمن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحركات‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المثيرة‭ ‬والأهرامات‭ ‬البشرية‭ ‬وغيرها‭. ‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬القادم،‭ ‬ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬المهرجان‭ ‬متابعة‭ ‬أحدث‭ ‬الأخبار‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬ @springofculture

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