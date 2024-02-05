ما بين التراث والتاريخ والموسيقى: ((هيئة الثقافة)) تقدم نشاطا متنوعا ضمن مهرجان ربيع الثقافة الـ18

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنطلق ثاني عروض الصالة الثقافية بدعوةٍ عامة اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً مع حفل «كورال روح الشرق» القادم من مصر، الذي يقدم موسيقى تمزج بين الأغاني الكلاسيكية والمعاصرة.
ويأتي الحفل الموسيقي في إطار استمرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بتقديم الأنشطة الثقافية المختلفة ضمن مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر.
وقد نظمت الهيئة مطلع الأسبوع نشاط المشي «هاكاثون الآثار»، الذي امتد مسافة 5 كيلومترات بغرض استكشاف تلال المدافن الأثرية في المملكة، وذلك بمشاركة أكثر من 200 شخص من المواطنين والمقيمين، بحضور عددٍ من سفراء الدول الصديقة، حيث انطلق الهاكاثون من حقل تلال مدافن وادي السيل وفيه قدّم الفريق الياباني الأثري الذي يعمل في الموقع شرحاً حول آخر المكتشفات الأثرية، ثم انتقلت الفعالية إلى حقل تلال مدافن عالي الشرقي، الذي يأتي ضمن الموقع المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
كما شهدت الصالة الثقافية كذلك انطلاق عروضها ضمن مهرجان ربيع الثقافة مع العرض الموسيقي البهلواني «ذا بلاك بلوز برذرز»، حيث قدّم للجمهور على مدار ثلاثة أيام متتالية فرصة معايشة سيرك معاصر كوميدي موسيقي، يتضمن الكثير من الحركات الاستعراضية المثيرة والأهرامات البشرية وغيرها.
يُذكر أن مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الثامنة عشرة يستمر حتى شهر مارس القادم، ويمكن للراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول المهرجان متابعة أحدث الأخبار المتعلقة به على الحساب الرسمي @springofculture
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