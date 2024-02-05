مستشفى السلام التخصصي يقدم أحدث علاجات حصوات الكلى والحالب في جلسة واحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تتشكل‭ ‬حصوات‭ ‬الكلى‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كتل‭ ‬بأحجام‭ ‬مختلفة،‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسب‭ ‬الأملاح‭ ‬والمعادن‭ ‬الذائبة‭ ‬ومستوياتها‭ ‬في‭ ‬البول‭ ‬عن‭ ‬معدلاتها‭ ‬الطبيعية،‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الكلية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتشكل‭ ‬في‭ ‬الحالب،‭ ‬أو‭ ‬المثانة‭.‬

لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬مسبب‭ ‬واضح‭ ‬لحصى‭ ‬الكلى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬قد‭ ‬ترفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة،‭ ‬مثل‭ ‬انخفاض‭ ‬حجم‭ ‬البول‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الجفاف،‭ ‬والنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الغني‭ ‬بالبروتين‭ ‬والصوديوم‭ ‬والسكر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬معرضون‭ ‬للإصابة‭ ‬بحصى‭ ‬الكلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النساء‭.‬

وتختلف‭ ‬طرق‭ ‬العلاج،‭ ‬إذ‭ ‬استطاع‭ ‬قسم‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بمستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬احدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهاز‭ (‬ lithotripsy ‭ ) ‬وسنتعرف‭ ‬اكثر‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسلام‭ ‬أحمدي‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بمستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬حديثه‭ ‬معنا‭ ‬قائلا‭: ‬

يعد‭ ‬جهاز‭ (‬ Trilogy ‭ ‬ lithotripsy ‭ ‬ذات‭ ‬تقنية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتطورة‭ ‬في‭ ‬تكسير‭ ‬وتفتيت‭ ‬حصوات‭ ‬الكلى‭ ‬والحالب‭. ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬المتكاملة،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬تقنيات‭ ‬مختلفة‭ ‬للتفتيت،‭ ‬وأثبتت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬التقنية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬تفتيت‭ ‬الحصى‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬العلمية‭ ‬وبالتالي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬الحصوات‭ ‬حتى‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬مقارنة‭ ‬بعدة‭ ‬جلسات‭ ‬بواسطة‭ ‬التقنيات‭ ‬القديمة‭.‬

تشتمل‭ ‬ثلاثية‭ ‬ Lithrotrite ‭ ‬ Lithotriptor ‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬تفتيت‭ ‬الحصى‭ ‬المتوفرة،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بنهج‭ ‬متعدد‭ ‬الوسائط‭ ‬يتضمن‭ ‬تقنيات‭ ‬موجة‭ ‬الصدمة‭ ‬والموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬والليزر‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬دقة‭ ‬وتحكمًا‭ ‬وكفاءة‭ ‬فائقة‭ ‬في‭ ‬تفتيت‭ ‬حصوات‭ ‬الكلى،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقليل‭ ‬وقت‭ ‬الإجراء‭ ‬والانزعاج‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬لمرضانا‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬ثلاثية‭ ‬ Trilogy ‭ ‬ Lithotriptor ‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي،‭ ‬فإننا‭ ‬نلتزم‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬التطورات‭ ‬الطبية‭ ‬وضمان‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمرضى‭.‬

ويعد‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اقتناء‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬وعمل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تفتيت‭ ‬الحصوات،‭ ‬ويقدم‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬بأقل‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬بثقة‭ ‬ودقة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬جراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬ذو‭ ‬خبرة‭ ‬طويلةً‭ ‬ومتطورة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬جميع‭ ‬حالات

حصوات‭ ‬الكلى‭ ‬والحالب‭ ‬والمثانة‭ ‬وبالطرق‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬المناظير‭ ‬والمناظير‭ ‬المرنة‭ ‬وتقنية‭ ‬ PCNL ‭ ‬و miniPCNL ‭ ‬لإزالة‭ ‬الحصوات‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالمنظار‭ ‬باستخدام‭ ‬الليزر‭ ‬وجهاز‭ ‬الـ‭ ‬ Trilogy ‭.‬

نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬ثلاثية‭ ‬ Trilogy ‭ ‬ Lithotriptor ‭ ‬سوف‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬قسم‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بالمستشفى‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لنستقطب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬المحتاجين‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الفعال‭. ‬