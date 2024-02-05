مستشفى السلام التخصصي يقدم أحدث علاجات حصوات الكلى والحالب في جلسة واحدة

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- Akhbar Al Khaleej) الدكتور عبدالسلام أحمدي: الجهاز يشمل ثلاث تقنيات للتفتيت ليساعد فـي التخلص من الحصوات كبيرة الحجم
تتشكل حصوات الكلى على شكل كتل بأحجام مختلفة، نتيجة ارتفاع نسب الأملاح والمعادن الذائبة ومستوياتها في البول عن معدلاتها الطبيعية، بشكل رئيسي في الكلية، ولكن أيضًا يمكن أن تتشكل في الحالب، أو المثانة.
لا يوجد في العادة مسبب واضح لحصى الكلى، إلا أن هناك عوامل قد ترفع خطر الإصابة، مثل انخفاض حجم البول الناتج عن الجفاف، والنظام الغذائي الغني بالبروتين والصوديوم والسكر، كما أن الرجال معرضون للإصابة بحصى الكلى أكثر من النساء.
وتختلف طرق العلاج، إذ استطاع قسم المسالك البولية بمستشفى السلام التخصصي أن يقدم احدث طرق العلاج من خلال جهاز ( lithotripsy ) وسنتعرف اكثر على فوائد الجهاز من الدكتور عبدالسلام أحمدي استشاري جراحة المسالك البولية بمستشفى السلام التخصصي الذي بدأ حديثه معنا قائلا:
يعد جهاز ( Trilogy lithotripsy ذات تقنية حديثة ومتطورة في تكسير وتفتيت حصوات الكلى والحالب. وهو من الأجهزة المتكاملة، حيث يشمل ثلاث تقنيات مختلفة للتفتيت، وأثبتت الدراسات أن التقنية تساهم في رفع كفاءة تفتيت الحصى ويقلل من وقت العلمية وبالتالي يساعد في إزالة الحصوات حتى كبيرة الحجم في جلسة واحدة فقط مقارنة بعدة جلسات بواسطة التقنيات القديمة.
تشتمل ثلاثية Lithrotrite Lithotriptor على أحدث تقنيات تفتيت الحصى المتوفرة، والتي تتميز بنهج متعدد الوسائط يتضمن تقنيات موجة الصدمة والموجات فوق الصوتية والليزر كما يوفر هذا المزيج الفريد دقة وتحكمًا وكفاءة فائقة في تفتيت حصوات الكلى، وبالتالي تقليل وقت الإجراء والانزعاج بعد العملية الجراحية لمرضانا.
من خلال اعتماد ثلاثية Trilogy Lithotriptor في مستشفى السلام التخصصي، فإننا نلتزم بالبقاء في مقدمة التطورات الطبية وضمان أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.
ويعد مستشفى السلام التخصصي الأول في مملكة البحرين في اقتناء هذا الجهاز الحديث الذي من شأنه رفع الكفاءة وعمل نقلة نوعية في مجال تفتيت الحصوات، ويقدم خيارات العلاج بأقل تدخل جراحي بثقة ودقة.
الجدير بالذكر أن فريق جراحة المسالك البولية ذو خبرة طويلةً ومتطورة في علاج جميع حالات
حصوات الكلى والحالب والمثانة وبالطرق المختلفة من المناظير والمناظير المرنة وتقنية PCNL و miniPCNL لإزالة الحصوات الكبيرة بالمنظار باستخدام الليزر وجهاز الـ Trilogy .
نحن واثقون من أن تقديم ثلاثية Trilogy Lithotriptor سوف يرفع من قدرات قسم المسالك البولية بالمستشفى ويعزز مكانتنا كمركز رائد في رعاية المسالك البولية داخل مملكة البحرين لنستقطب أكبر عدد من المرضى المحتاجين الى هذا النوع من العلاج الفعال.
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