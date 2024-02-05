رابطة اللاعبين الفرنسية: فـيـفــا جـشـــع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) باريس
– (د ب أ): تدرس رابطة لاعبي كرة القدم في فرنسا اتخاذ إجراءات قانونية ضد تغيير الأجندة الدولية للمباريات بسبب تأثيرها السلبي على الصحة البدنية والذهنية للاعبين.
واتهم ديفيد تيرييه نائب رئيس الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالجشع والتعطش للمال، «بسبب استحداث بطولة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا وسط جدول مزدحم من المباريات ومن دون دراسة أو مناقشة مع الأندية».
وقال تيرييه في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «ما هو الحل الآخر الذي يمكننا تقديمه سوى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة رفض الاتحادين الدولي والأوروبي وزيادة عدد الإصابات والإرهاق الذهني الذي يداهم اللاعبين؟ ما الحل الآخر لصد اندفاع الاتحاد الدولي (فيفا) وتعطشه للمال وليس المنافسة كما يتردد؟».
وأضاف «من الضروري أن تتوقف هذه الظاهرة، وندرس بالفعل في الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة، ولا يمكن أن يلومنا أحد على عدم محاولتنا إجراء نقاش لإيجاد حل لهذا الموضوع».
وأشار نائب رئيس الرابطة الفرنسية إلى أن جدول المباريات بات «جنونيا» حتى بدون استحداث كأس العالم للأندية بالشكل الجديد، حيث ستقام النسخة الأولى في صيف عام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحذر تيرييه بأن البطولات الجديدة للفيفا تؤدي إلى كثرة الإصابات، بخلاف أنها تهدد المكاسب التسويقية للدوريات المحلية التي تواجه صعوبة في رفع عائداتها من البث التليفزيونية.
وشدد «ازدحام جدول المباريات يضر في النهاية بجودة المنتج والظاهرة ستكون أسوأ في المستقبل، والجميع يخسر، فلماذا تكون الرابطة هي الجهة الوحيدة التي تكافح لمواجهة هذه الظاهرة؟ إنه أمر غير مفهوم».
ويعد نادي باريس سان جيرمان الممثل الوحيد للكرة الفرنسية في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ورئيسه ناصر الخليفي يترأس رابطة الأندية الأوروبية التي أقرت هذه البطولة الجديدة.
من جانبه، رد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذه الاتهامات بالقول إن بطولة كأس العالم للأندية ستحل مكان كأس القارات التي أقيمت لآخر مرة في عام 2017، مضيفا «لقد أضاف (فيفا) مسابقة وألغى أخرى».
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