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رابطة اللاعبين الفرنسية: فـيـفــا جـشـــع

2/5/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تدرس‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬تغيير‭ ‬الأجندة‭ ‬الدولية‭ ‬للمباريات‭ ‬بسبب‭ ‬تأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬البدنية‭ ‬والذهنية‭ ‬للاعبين‭.‬

واتهم‭ ‬ديفيد‭ ‬تيرييه‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الرابطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬بالجشع‭ ‬والتعطش‭ ‬للمال،‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬استحداث‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬وسط‭ ‬جدول‭ ‬مزدحم‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬دراسة‭ ‬أو‭ ‬مناقشة‭ ‬مع‭ ‬الأندية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تيرييه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬ما‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬يمكننا‭ ‬تقديمه‭ ‬سوى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لمواجهة‭ ‬رفض‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ ‬والأوروبي‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬والإرهاق‭ ‬الذهني‭ ‬الذي‭ ‬يداهم‭ ‬اللاعبين؟‭ ‬ما‭ ‬الحل‭ ‬الآخر‭ ‬لصد‭ ‬اندفاع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬وتعطشه‭ ‬للمال‭ ‬وليس‭ ‬المنافسة‭ ‬كما‭ ‬يتردد؟‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وندرس‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الرابطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلومنا‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬محاولتنا‭ ‬إجراء‭ ‬نقاش‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الرابطة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬بات‭ ‬‮«‬جنونيا‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬بدون‭ ‬استحداث‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بالشكل‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وحذر‭ ‬تيرييه‭ ‬بأن‭ ‬البطولات‭ ‬الجديدة‭ ‬للفيفا‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬الإصابات،‭ ‬بخلاف‭ ‬أنها‭ ‬تهدد‭ ‬المكاسب‭ ‬التسويقية‭ ‬للدوريات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬عائداتها‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬التليفزيونية‭.‬

وشدد‭ ‬‮«‬ازدحام‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬يضر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بجودة‭ ‬المنتج‭ ‬والظاهرة‭ ‬ستكون‭ ‬أسوأ‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬والجميع‭ ‬يخسر،‭ ‬فلماذا‭ ‬تكون‭ ‬الرابطة‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تكافح‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة؟‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مفهوم‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الممثل‭ ‬الوحيد‭ ‬للكرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬بنظامها‭ ‬الجديد‭ ‬ورئيسه‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬يترأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬ستحل‭ ‬مكان‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬لآخر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أضاف‭ (‬فيفا‭) ‬مسابقة‭ ‬وألغى‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

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