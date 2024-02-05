أرنولد لا يشعر بالقلق من احتجاجات الجماهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬فولفسبورج‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬عقب‭ ‬تعادل‭ ‬فريقه‭ ‬2‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬هوفنهايم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭): ‬‮«‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬توقفت‭ ‬لوقت‭ ‬قصير‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬ألقت‭ ‬جماهير‭ ‬الفريق‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬أشياء‭ ‬على‭ ‬الملعب‭.‬

وقال‭ ‬أرنولد‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬منه‭ ‬لنشطاء‭ ‬المناخ‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يقوموا‭ ‬بلصق‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الاعتراض‭ ‬في‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يؤذون‭ ‬أحد،‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يلتصقون‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬من‭ ‬المرور‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬لاست‭ ‬جينيراشين‮»‬‭ (‬الجيل‭ ‬الأخير‭) ‬أنها‭ ‬ستتتخلى‭ ‬عن‭ ‬حملات‭ ‬اللصق‭ ‬التي‭ ‬بدأوها‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

واعترضت‭ ‬جماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬مشاركة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭. ‬وعبر‭ ‬المشجعون‭ ‬المنظمون‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلقاء‭ ‬كرات‭ ‬التنس،‭ ‬وقطع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬عملات‭ ‬معدنية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬والملصقات‭ ‬الكبيرة‭ .‬

وقال‭ ‬أرنولد‭ ‬بشأن‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إلقائها‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ماذا‭ ‬كانت،‭ ‬كرات‭ ‬مطاطية‭ ‬صغير‭ ‬أو‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وقام‭ ‬الحكام‭ ‬بإزالة‭ ‬الأشياء‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬فولفسبورج‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬استؤنفت‭ ‬المباراة‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬هي‭ ‬تقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الزائر‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭. ‬وقال‭ ‬أرنولد‭ ‬عن‭ ‬التوقف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬كثيرا،‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستستمر‭ ‬لوقت‭ ‬أطول‮»‬‭.‬