Tuesday, 06 February 2024 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرنولد لا يشعر بالقلق من احتجاجات الجماهير

2/5/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فولفسبورج‭ (‬ألمانيا‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يرى‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬أرنولد،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬فريق‭ ‬فولفسبورج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬احتجاجات‭ ‬المشجعين،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد،‭ ‬ضد‭ ‬دخول‭ ‬المستثمرين‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬فولفسبورج‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬عقب‭ ‬تعادل‭ ‬فريقه‭ ‬2‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬هوفنهايم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭): ‬‮«‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬توقفت‭ ‬لوقت‭ ‬قصير‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬ألقت‭ ‬جماهير‭ ‬الفريق‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬أشياء‭ ‬على‭ ‬الملعب‭.‬

وقال‭ ‬أرنولد‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬منه‭ ‬لنشطاء‭ ‬المناخ‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يقوموا‭ ‬بلصق‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الاعتراض‭ ‬في‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يؤذون‭ ‬أحد،‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يلتصقون‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬من‭ ‬المرور‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬لاست‭ ‬جينيراشين‮»‬‭ (‬الجيل‭ ‬الأخير‭) ‬أنها‭ ‬ستتتخلى‭ ‬عن‭ ‬حملات‭ ‬اللصق‭ ‬التي‭ ‬بدأوها‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

واعترضت‭ ‬جماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬مشاركة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭. ‬وعبر‭ ‬المشجعون‭ ‬المنظمون‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلقاء‭ ‬كرات‭ ‬التنس،‭ ‬وقطع‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬عملات‭ ‬معدنية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬والملصقات‭ ‬الكبيرة‭ .‬

وقال‭ ‬أرنولد‭ ‬بشأن‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إلقائها‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ماذا‭ ‬كانت،‭ ‬كرات‭ ‬مطاطية‭ ‬صغير‭ ‬أو‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وقام‭ ‬الحكام‭ ‬بإزالة‭ ‬الأشياء‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬فولفسبورج‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬استؤنفت‭ ‬المباراة‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬هي‭ ‬تقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الزائر‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭. ‬وقال‭ ‬أرنولد‭ ‬عن‭ ‬التوقف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬كثيرا،‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستستمر‭ ‬لوقت‭ ‬أطول‮»‬‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث