أرنولد لا يشعر بالقلق من احتجاجات الجماهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فولفسبورج (ألمانيا)
– (د ب أ): يرى ماكسيميليان أرنولد، لاعب وسط فريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، أن احتجاجات المشجعين، على مستوى البلاد، ضد دخول المستثمرين رابطة الدوري الألماني، لا تمثل مشكلة كبيرة.
وقال قائد فريق فولفسبورج مساء الأحد عقب تعادل فريقه 2/2 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني (بوندسليجا): «هناك أشياء أسوأ بكثير».
وكانت المباراة توقفت لوقت قصير في الشوط الأول بعدما ألقت جماهير الفريق صاحب الأرض أشياء على الملعب.
وقال أرنولد (29 عاما) في إشارة منه لنشطاء المناخ الذين كانوا يقوموا بلصق أنفسهم في الشوارع كنوع من أنواع الاعتراض في السابق: «إنهم لا يؤذون أحد، إنهم لا يلتصقون في أي مكان حتى لا تتمكن سيارات الإسعاف من المرور».
وقبل أيام قليلة، أعلنت مجموعة «لاست جينيراشين» (الجيل الأخير) أنها ستتتخلى عن حملات اللصق التي بدأوها قبل عامين من أجل أشكال أخرى من الاحتجاجات.
واعترضت جماهير كرة القدم في جميع أنحاء ألمانيا على خطة مشاركة المستثمرين في البوندسليجا. وعبر المشجعون المنظمون عن غضبهم بشكل واضح من خلال إلقاء كرات التنس، وقطع الشوكولاتة على شكل عملات معدنية على أرض الملعب، والملصقات الكبيرة .
وقال أرنولد بشأن الأشياء التي تم إلقائها: «لا أعرف ماذا كانت، كرات مطاطية صغير أو شيء آخر».
وقام الحكام بإزالة الأشياء من ملعب فولفسبورج. وبعد مرور خمس دقائق استؤنفت المباراة وكانت النتيجة هي تقدم الفريق الزائر بهدف نظيف. وقال أرنولد عن التوقف: «لا أهتم كثيرا، هذا يعني فقط أن المباراة ستستمر لوقت أطول».
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