جماهير هيرتا برلين تفسر سبب احتجاجها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬رابطة‭ ‬هارلكينز‭ ‬98‭ ‬لمشجعي‭ ‬هيرتا‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الصغيرة‭ ‬وتوقف‭ ‬المباريات‭ ‬فترات‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬جماهير‭ ‬حرة،‭ ‬وسنقرر‭ ‬بأنفسنا‭ ‬مدة‭ ‬الاحتجاج‮»‬‭.‬

وألقت‭ ‬الجماهير‭ ‬كرات‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬مباراة‭ ‬هيرتا‭ ‬برلين‭ ‬وهامبورج‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬احتجت‭ ‬الجماهير‭ ‬بنفس‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬لتسويق‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ .‬

وتتخوف‭ ‬الجماهير‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإمكانية‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬مواعيد‭ ‬المباريات‭ ‬وإقامة‭ ‬بعضها‭ ‬خارج‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإضعاف‭ ‬قاعدة‭ ‬1‭+‬50‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬حصول‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬بالشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬للأندية‭ ‬الألمانية‭.‬