جماهير هيرتا برلين تفسر سبب احتجاجها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برلين
– (د ب أ):
أكد مشجعو فريق هيرتا برلين أن احتجاجهم على دخول المستثمرين للدوري الألماني لكرة القدم بتعطيل مباراة هامبورج فترة طويلة، هدفه توصيل رسالة قوية وأكثر وضوحا.
وذكرت رابطة هارلكينز 98 لمشجعي هيرتا برلين في بيان مساء الأحد «يبدو أن الناس اعتادت على الاحتجاجات الصغيرة وتوقف المباريات فترات قصيرة في ألمانيا».
وأضاف البيان «نحن جماهير حرة، وسنقرر بأنفسنا مدة الاحتجاج».
وألقت الجماهير كرات التنس على أرض الملعب مما أدى إلى إيقاف مباراة هيرتا برلين وهامبورج يوم السبت في دوري الدرجة الثانية الألماني أكثر من نصف ساعة.
وسبق أن احتجت الجماهير بنفس هذه الطريقة منذ أسابيع ضد قرار رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بالتعاقد مع شريك استراتيجي لتسويق البطولة بشكل أفضل خاصة في الخارج .
وتتخوف الجماهير الألمانية من فكرة الشريك الاستراتيجي وإمكانية تأثيره على مواعيد المباريات وإقامة بعضها خارج ألمانيا وإضعاف قاعدة 1+50 التي تمنع حصول المستثمرين على الأغلبية في عملية التصويت بالشركات المساهمة للأندية الألمانية.
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