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فيفا يعلن خريطة توزيع مباريات كأس العالم 2026

2/5/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زيوريخ‭ ‬–‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬خريطة‭ ‬توزيع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬المستضيفة‭ ‬للنسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

ستشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬104‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ملعبا‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬منتخبا‭ ‬موزعة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬بينما‭ ‬ستقام‭ ‬مرحلة‭ ‬الإقصائيات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ‭.‬32

وتقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أزتيكا‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬مكسيكو‭ ‬سيتي‭ ‬مباراة‭ ‬الافتتاح‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬يونيو‭ ‬بينما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ميتلايف‮»‬‭ ‬بولاية‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬يوليو،‭ ‬وستقام‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬هارد‭ ‬روك‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميامي‭.‬

أشار‭ (‬فيفا‭) ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬بواقع‭ ‬7‭ ‬لقاءات‭ ‬في‭ ‬فانكوفر‭ ‬و6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬تورنتو،‭ ‬بينما‭ ‬ستقام‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬بواقع‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬مكسيكو‭ ‬سيتي‭ ‬و4‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬جوادالاخارا‭ ‬و4‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مونتيري‭.‬

بينما‭ ‬فازت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالحصة‭ ‬الأكبر‭ ‬باستضافة‭ ‬78‭ ‬مباراة‭ ‬مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬سياتل‭ ‬و6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬و8‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬آنجيليس‭ ‬و7‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬هيوستون‭ ‬و9‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دالاس‭ ‬و6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كانساس‭ ‬سيتي‭ ‬و8‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬و7‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬و7‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬و6‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬و8‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬ونيويورك‭.‬

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