فيفا يعلن خريطة توزيع مباريات كأس العالم 2026

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) زيوريخ – (د ب أ): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الاثنين خريطة توزيع المباريات على المدن المستضيفة للنسخة القادمة من كأس العالم التي ستقام عام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
ستشهد هذه النسخة 104 مباريات في 16 ملعبا بعد زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا موزعة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بينما ستقام مرحلة الإقصائيات لأول مرة بدءا من دور الـ.32
وتقرر أن يستضيف ملعب «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح التي ستقام يوم 12 يونيو بينما تقام المباراة النهائية على ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب «هارد روك» في ميامي.
أشار (فيفا) عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) إلى إقامة 13 مباراة في كندا بواقع 7 لقاءات في فانكوفر و6 مباريات في تورنتو، بينما ستقام 13 مباراة أخرى في المكسيك بواقع 5 مباريات في العاصمة مكسيكو سيتي و4 مباريات في جوادالاخارا و4 مباريات في مونتيري.
بينما فازت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصة الأكبر باستضافة 78 مباراة مقسمة إلى 6 مباريات في سياتل و6 مباريات في سان فرانسيسكو و8 مباريات في لوس آنجيليس و7 مباريات في هيوستون و9 مباريات في دالاس و6 مباريات في كانساس سيتي و8 مباريات في أتلانتا و7 مباريات في ميامي و7 مباريات في بوسطن و6 مباريات في فيلادلفيا و8 مباريات في نيوجيرسي ونيويورك.
MENAFN05022024000055011008ID1107813125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.