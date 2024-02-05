على أمل الاستثمار في الذهب..حبس صديقين 6 و3 أشهر جمعا 20 ألف دينار من دون ترخيص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أمرت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس بحريني 6 أشهر وصديقه 3 أشهر بعد أن جمعا أموالا من دون موافقة الجهات المعنية المختصة، حيث تمكن المتهمان من إقناع سيدة وشقيقتها بالمشاركة في استثمار أموالهم في مجال الذهب والحصول على أرباح مالية، وبعد ان سلما الأموال للمتهمين لم يحصلا على شيء.
وتعود الواقعة إلى أن المجني عليها التقت المتهم الثاني وأخبرها عن استثماراته العديدة المتمثلة في مجالات الأكواب والعلب الورقية واستثمار الذهب برفقة شخص آخر، وعرض عليها استثمار أموالها، فوافقت المجني عليها وعرضت الفكرة على شقيقتها التي وافقت وسلمت ابنها 20 الف دينار لتسليم المبلغ للمتهم بغرض استثماره في مجال الذهب، وبدوره اتفق مع الرجل على مكان ووقت التسليم، وبيوم التسليم حضر الابن والمتهمان وتمت عملية الاستلام، والاتفاق على أن يتحصل المجني عليهما على نسبة أرباح قدرها 30% من قيمة رأس المال المدفوع مدة 6 أشهر وهو ما يقدر بمبلغ 2000 دينار بالإضافة الى إعادة قيمة راس المال بعد انتهاء الصفقة.
وسلم المتهم الأول الابن رصيدين قيمة كل واحد منهما مبلغ 11 ألف دينار كضمان له على استلام المبالغ وبعدها تسلم الابن مبلغ 7 الاف دينار وامتنعوا عن تسليمهم قيمة الربح المتفق عليه ورأس المال المدفوع، وماطلوا بتسليم بقية المبلغ وأوهموهم بشرائهم سبيكة ذهب وسيقومان ببيعها خلال فترة قصيرة وتسليمهم ارباحها.
إلا ان الابن قدم بلاغا جنائيا وتم القبض على المتهمين واحالتهما للنيابة العامة التي اصدرت إليهما تهمة تلقي أموال بغرض الاستثمار من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي او غيره من الجهات الإدارية المختصة لمزاولة الأنشطة التي يجمع لها الأموال.
MENAFN05022024000055011008ID1107813124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.