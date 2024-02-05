Tuesday, 06 February 2024 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


على أمل الاستثمار في الذهب..حبس صديقين 6 و3 أشهر جمعا 20 ألف دينار من دون ترخيص

2/5/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بحبس‭ ‬بحريني‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وصديقه‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمعا‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المختصة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المتهمان‭ ‬من‭ ‬إقناع‭ ‬سيدة‭ ‬وشقيقتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬أموالهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذهب‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬مالية،‭ ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬سلما‭ ‬الأموال‭ ‬للمتهمين‭ ‬لم‭ ‬يحصلا‭ ‬على‭ ‬شيء‭.‬

وتعود‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬التقت‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬وأخبرها‭ ‬عن‭ ‬استثماراته‭ ‬العديدة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأكواب‭ ‬والعلب‭ ‬الورقية‭ ‬واستثمار‭ ‬الذهب‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬وعرض‭ ‬عليها‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها،‭ ‬فوافقت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وعرضت‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬شقيقتها‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬وسلمت‭ ‬ابنها‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬لتسليم‭ ‬المبلغ‭ ‬للمتهم‭ ‬بغرض‭ ‬استثماره‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذهب،‭ ‬وبدوره‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬ووقت‭ ‬التسليم،‭ ‬وبيوم‭ ‬التسليم‭ ‬حضر‭ ‬الابن‭ ‬والمتهمان‭ ‬وتمت‭ ‬عملية‭ ‬الاستلام،‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتحصل‭ ‬المجني‭ ‬عليهما‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬أرباح‭ ‬قدرها‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدفوع‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بمبلغ‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬قيمة‭ ‬راس‭ ‬المال‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الصفقة‭.‬

وسلم‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬الابن‭ ‬رصيدين‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ ‬مبلغ‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كضمان‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬استلام‭ ‬المبالغ‭ ‬وبعدها‭ ‬تسلم‭ ‬الابن‭ ‬مبلغ‭ ‬7‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭ ‬وامتنعوا‭ ‬عن‭ ‬تسليمهم‭ ‬قيمة‭ ‬الربح‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬المدفوع،‭ ‬وماطلوا‭ ‬بتسليم‭ ‬بقية‭ ‬المبلغ‭ ‬وأوهموهم‭ ‬بشرائهم‭ ‬سبيكة‭ ‬ذهب‭ ‬وسيقومان‭ ‬ببيعها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬وتسليمهم‭ ‬ارباحها‭.‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬الابن‭ ‬قدم‭ ‬بلاغا‭ ‬جنائيا‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬واحالتهما‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬اصدرت‭ ‬إليهما‭ ‬تهمة‭ ‬تلقي‭ ‬أموال‭ ‬بغرض‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬او‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬لمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يجمع‭ ‬لها‭ ‬الأموال‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث