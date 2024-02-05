على أمل الاستثمار في الذهب..حبس صديقين 6 و3 أشهر جمعا 20 ألف دينار من دون ترخيص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬التقت‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬وأخبرها‭ ‬عن‭ ‬استثماراته‭ ‬العديدة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأكواب‭ ‬والعلب‭ ‬الورقية‭ ‬واستثمار‭ ‬الذهب‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬وعرض‭ ‬عليها‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها،‭ ‬فوافقت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وعرضت‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬شقيقتها‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬وسلمت‭ ‬ابنها‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬لتسليم‭ ‬المبلغ‭ ‬للمتهم‭ ‬بغرض‭ ‬استثماره‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذهب،‭ ‬وبدوره‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬ووقت‭ ‬التسليم،‭ ‬وبيوم‭ ‬التسليم‭ ‬حضر‭ ‬الابن‭ ‬والمتهمان‭ ‬وتمت‭ ‬عملية‭ ‬الاستلام،‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتحصل‭ ‬المجني‭ ‬عليهما‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬أرباح‭ ‬قدرها‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدفوع‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بمبلغ‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬قيمة‭ ‬راس‭ ‬المال‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الصفقة‭.‬

وسلم‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬الابن‭ ‬رصيدين‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ ‬مبلغ‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كضمان‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬استلام‭ ‬المبالغ‭ ‬وبعدها‭ ‬تسلم‭ ‬الابن‭ ‬مبلغ‭ ‬7‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭ ‬وامتنعوا‭ ‬عن‭ ‬تسليمهم‭ ‬قيمة‭ ‬الربح‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬المدفوع،‭ ‬وماطلوا‭ ‬بتسليم‭ ‬بقية‭ ‬المبلغ‭ ‬وأوهموهم‭ ‬بشرائهم‭ ‬سبيكة‭ ‬ذهب‭ ‬وسيقومان‭ ‬ببيعها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬وتسليمهم‭ ‬ارباحها‭.‬

إلا‭ ‬ان‭ ‬الابن‭ ‬قدم‭ ‬بلاغا‭ ‬جنائيا‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬واحالتهما‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬اصدرت‭ ‬إليهما‭ ‬تهمة‭ ‬تلقي‭ ‬أموال‭ ‬بغرض‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬او‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬لمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يجمع‭ ‬لها‭ ‬الأموال‭.‬