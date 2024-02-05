حكم نهائي بالسجن 5 سنوات لشاب وصديقته لتعاطي وترويج المخدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بالسجن 5 سنوات لشاب بحريني وصديقته بعد ضبطهما في جلسة تعاطي مخدرات، وتبين اعتيادهما التعاطي والترويج حيث عاقبتهما محكمة أول درجة رفقة 6 آخرين نصفهم سيدات شكلوا فيما بينهم تشكيل إجرامي للترويج والتعاطي، وقضت بحبس الثالثة والثامن مدة سنة وغرامة ألف دينار، وبحبس كل من المتهمين من الرابع والخامس والسادسة والسابعة مدة 6 أشهر وتغريمهم 100 دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات تفيد بحيازة عدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وبتكثيف التحريات حول تلك المعلومات تبين أن أحدهم المتهم الأول وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة وتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، وبناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بحق المتهمة الثانية تم القبض عليها رفقة المتهمين الثالثة وحتى السادسة، وباستكمال التحريات تبين أن المتهمين الأول والثانية قد حازا وأحرزا المواد المخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي أما بقية المتهمين فهم يحوزون ويحرزون المواد المخدرة بقصد التعاطي. حيث اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه من اتهام وقرر أنه يشتري المواد المخدرة من المتهمة الثانية، فيما اعترفت المتهمة الثانية بتعاطي المواد المخدرة، وقررت أنها تشتري المواد المخدرة من المتهم الأول، فيما اعترف باقي المتهمين بحيازة المواد المخدرة للتعاطي.
فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2022م المتهم الأول حال كونه عائداً بدائرة أمن مملكة البحرين حاز المؤثر العقلي (الميتامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه قدم المؤثر العقلي (الميتامفيتامين) للغير دون مقابل، كما أنه حاز وأحرز المؤثر العقلي (الميثامفيتامين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كما أسندت إلى المتهمة الثانية حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأعدت وهيأت مكانا لتعاطي المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما قدمت المؤثر العقلي (الميتامفيتامين) للغير دون مقابل، ووجهت إلى باقي المتهمين تهم الحيازة بقصد التعاطي.
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