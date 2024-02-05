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حكم نهائي بالسجن 5 سنوات لشاب وصديقته لتعاطي وترويج المخدرات

2/5/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬نهائيا‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لشاب‭ ‬بحريني‭ ‬وصديقته‭ ‬بعد‭ ‬ضبطهما‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬تعاطي‭ ‬مخدرات،‭ ‬وتبين‭ ‬اعتيادهما‭ ‬التعاطي‭ ‬والترويج‭ ‬حيث‭ ‬عاقبتهما‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬رفقة‭ ‬6‭ ‬آخرين‭ ‬نصفهم‭ ‬سيدات‭ ‬شكلوا‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬تشكيل‭ ‬إجرامي‭ ‬للترويج‭ ‬والتعاطي،‭ ‬وقضت‭ ‬بحبس‭ ‬الثالثة‭ ‬والثامن‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وغرامة‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وبحبس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬والسادسة‭ ‬والسابعة‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وتغريمهم‭ ‬100‭ ‬دينار‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تفيد‭ ‬بحيازة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬بحيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬وبتكثيف‭ ‬التحريات‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬أحدهم‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وعرضه‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحق‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليها‭ ‬رفقة‭ ‬المتهمين‭ ‬الثالثة‭ ‬وحتى‭ ‬السادسة،‭ ‬وباستكمال‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬الأول‭ ‬والثانية‭ ‬قد‭ ‬حازا‭ ‬وأحرزا‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصدي‭ ‬الاتجار‭ ‬والتعاطي‭ ‬أما‭ ‬بقية‭ ‬المتهمين‭ ‬فهم‭ ‬يحوزون‭ ‬ويحرزون‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭. ‬حيث‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬وقرر‭ ‬أنه‭ ‬يشتري‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬اعترفت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وقررت‭ ‬أنها‭ ‬تشتري‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬اعترف‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬بحيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬للتعاطي‭.‬

فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬للمتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬عائداً‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حاز‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ (‬الميتامفيتامين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ (‬الميتامفيتامين‭) ‬للغير‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ (‬الميثامفيتامين‭) ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانوناً‭.
‬كما‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬حيازة‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬وأعدت‭ ‬وهيأت‭ ‬مكانا‭ ‬لتعاطي‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ (‬الميتامفيتامين‭) ‬للغير‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ووجهت‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬تهم‭ ‬الحيازة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭. ‬

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