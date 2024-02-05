بعد تحصيل مليون دينار لصالح الجامعة في قضايا إيجارية..

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬جامعة‭ ‬خاصة‭ ‬سداد‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لمحامية‭ ‬قيمة‭ ‬متبقية‭ ‬من‭ ‬أتعابها‭ ‬التي‭ ‬قدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬بـ‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقدت‭ ‬معها‭ ‬الجامعة‭ ‬وطلبت‭ ‬منها‭ ‬الترافع‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬تحصيل‭ ‬إيجارات‭ ‬متأخرة‭ ‬لصالح‭ ‬الجامعة‭ ‬تقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وبعد‭ ‬تمكن‭ ‬المحامية‭ ‬من‭ ‬تحصيل‭ ‬متأخرات‭ ‬جاوزت‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬اختلف‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬الأتعاب‭ ‬التي‭ ‬قدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬بـ‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وكانت‭ ‬المحامية‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬وكلاء‭ ‬عن‭ ‬الجامعة‭ ‬طلبوا‭ ‬منها‭ ‬تمثيل‭ ‬الجامعة‭ ‬قانونيا‭ ‬لتحصيل‭ ‬إيجار‭ ‬مستحق‭ ‬لصالح‭ ‬الجامعة‭ ‬لدى‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬يقدر‭ ‬بمبلغ‭ ‬يجاوز‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬اتفقت‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأتعاب‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬يتم‭ ‬زيادتها‭ ‬بزيادة‭ ‬المبالغ‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬سير‭ ‬الدعوى‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬توكيل‭ ‬رسمي‭ ‬لها‭ ‬ومنحها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تسلم‭ ‬المبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬لصالح‭ ‬الجامعة‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬المحاكم‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭ ‬ودرجاتها‭ ‬ – ‭ ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬أتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬بالمبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬للمدعية‭ ‬وذلك‭ ‬للثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬وكلاء‭ ‬الجامعة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬استمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬صدرت‭ ‬أحكام‭ ‬نهائية‭ ‬لصالح‭ ‬الجامعة‭ ‬بأحقيتها‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬يجاوز‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬واتفقت‭ ‬المدعية‭ ‬مع‭ ‬وكلاء‭ ‬الجامعة‭ ‬استقطاع‭ ‬أتعابها‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تسدد‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ (‬المستأجرة‭) ‬وما‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬اتفاقها‭ ‬وتحصيل‭ ‬أتعابها‭ ‬فوجئت‭ ‬بقيام‭ ‬الجامعة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وكيلها‭ ‬القانوني‭ ‬بتوجيه‭ ‬إنذار‭ ‬إليها‭ ‬مفاده‭ ‬رد‭ ‬جميع‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تحصلت‭ ‬عليها‭ ‬المدعية‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬التنفيذ‭ ‬ – ‭ ‬فقامت‭ ‬برد‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تحصلت‭ ‬عليها‭ ‬كأتعاب‭ ‬مستحقة‭ ‬لها،‭ ‬وفوجئت‭ ‬بإلغاء‭ ‬سند‭ ‬الوكالة‭ ‬المحرر‭ ‬لها‭ ‬مما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬إشعار‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭ ‬وممثليها‭ ‬لحثهم‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬الأتعاب‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإشعار‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬لديهم‭ ‬ساكناً‭. ‬

فيما‭ ‬قدمت‭ ‬الجامعة‭ ‬مذكرة‭ ‬دفاع‭ ‬تمسك‭ ‬بها‭ ‬بتسلم‭ ‬المدعية‭ ‬الأتعاب‭ ‬القانونية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬بالكامل‭ ‬وأيضا‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المدعية‭ ‬بأخذ‭ ‬نسبة‭ ‬5 % ‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬الأجرة‭ ‬المترصد‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬المستأجرة‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مخالف‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬31‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬ويعتبر‭ ‬كأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬منع‭ ‬المحامي‭ ‬أن‭ ‬يبتاع‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الحقوق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يتفق‭ ‬علي‭ ‬أخذ‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬نظير‭ ‬أتعابه‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مقابل‭ ‬ينسب‭ ‬قيمة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يحكم‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬اتفاقاً‭ ‬علي‭ ‬الأتعاب‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬له‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬الموكل‭ ‬فيه،‭ ‬وأكد‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بتقدير‭ ‬الأتعاب‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعين‭ ‬الأتعاب‭ ‬باتفاق‭ ‬مكتوب‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق‭ ‬باطلا‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬الأتعاب‭ ‬مبالغا‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬الأتعاب‭ ‬المختلف‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬إنقاص‭ ‬الأتعاب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الوكالة‭ ‬ويتم‭ ‬التقدير‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المحامي‭ ‬أو‭ ‬الموكل‭. ‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬تقدير‭ ‬أجر‭ ‬المحامي‭ ‬بمراعاة‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬لا‭ ‬تستغرقها‭ ‬قائمة‭ ‬محددة‭ ‬ضبطاً‭ ‬وحصراً،‭ ‬ولكنها‭ ‬تشمل‭ ‬الجهد‭ ‬والزمن‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬المحامي‭ ‬وجدة‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬ببحثها‭ ‬ودرجة‭ ‬تشابكها‭ ‬أو‭ ‬تعقدها‭ ‬وما‭ ‬اقتضاه‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالدقة‭ ‬الكافية‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والمهارة‭ ‬الفنية،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬عهد‭ ‬إليه‭ ‬الموكل‭ ‬بها‭ ‬قد‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬مزاولته‭ ‬لأعمال‭ ‬أخرى‭.

‬الأجر‭ ‬المقرر‭ ‬عرفا‭ ‬مقابل‭ ‬لها‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬محاميه‭ ‬قد‭ ‬بلغها‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬يتردد‭ ‬النزاع‭ ‬حولها،‭ ‬ومكانة‭ ‬المحامي‭ ‬ومقدرته‭ ‬وشهرته‭ ‬العامة‭. ‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬ثبت‭ ‬لديها‭ ‬قيام‭ ‬المدعية‭ ‬بالجهد‭ ‬المطلوب‭ ‬منها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تستحق‭ ‬المدعية‭ ‬أتعاب‭ ‬تقدرها‭ ‬المحكمة‭ ‬وفق‭ ‬سلطتها‭ ‬بمبلغ‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬أفادت‭ ‬إيداع‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لصالحها‭ ‬كأتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تنكرها‭ ‬المدعية‭ ‬ – ‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬يتبقى‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬ولما‭ ‬تقدم‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بسداده،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬والزامها‭ ‬بالمصروفات‭ ‬وألف‭ ‬دينار‭ ‬أتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬الفعلية‭ ‬ورفضت‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طلبات‭.‬