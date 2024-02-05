ترامب يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاسم سليماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬على‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬قتلنا‭ ‬سليماني،‭ ‬تعلمون‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭ ‬معنا،‭ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬العملية،‭ ‬قال‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭: ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬كان‭ ‬لدي‭ ‬جنرال‭ ‬معين،‭ ‬وكان‭ ‬رائعاً،‭ ‬فقلت‭ ‬له‭: ‬هل‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بأنفسنا؟‭ ‬فقال‭: ‬يمكننا‭ ‬يا‭ ‬سيدي،‭ ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬لك‭. ‬فقلت‭: ‬سنفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬الإيرانيون‭ ‬وقالوا‭ ‬سيدي‭ ‬الرئيس‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرد‭ ‬على‭ ‬الضربة‭ ‬القوية‭ ‬ولن‭ ‬نقتل‭ ‬أحداً‭ ‬من‭ ‬جنودكم‮»‬،‭ ‬موضحاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ضربناهم‭ ‬بشدة،‭ ‬وأتفهم‭ ‬ردة‭ ‬فعلهم‭ ‬بأنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شعبهم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬أبلغوه‭ ‬أنهم‭ ‬سوف‭ ‬يطلقون‭ ‬16‭ ‬صاروخاً،‭ ‬وقالوا‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نقتل‭ ‬أحداً‭ ‬من‭ ‬جنودكم‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬عليهم‭ ‬ألا‭ ‬يتحركوا‭ ‬من‭ ‬قاعدتهم‭ ‬وسوف‭ ‬يكونون‭ ‬بخير‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يقتل‭ ‬أحد‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬أطلقوا‭ ‬18‭ ‬صاروخاً‭ ‬على‭ ‬القاعدة،‭ ‬وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكية‭ ‬مستغربة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قتل‭ ‬أي‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬شنت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2020،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‭ ‬ونائب‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭ ‬العراقي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭.‬

وحول‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬آخرين،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭: ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬المليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتحدث‭ ‬معي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إدارته‭ ‬دفعت‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬إبلاغ‭ ‬واشنطن‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬لتجنب‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭. ‬