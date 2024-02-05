ترامب يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاسم سليماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن معلومات جديدة تتعلق بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.
وقال ترامب في مقابلة على «فوكس نيوز»: «عندما قتلنا سليماني، تعلمون أنه كان من المفترض أن تفعل إسرائيل ذلك معنا، لكن قبل يومين من العملية، قال بنيامين نتنياهو: لا يمكننا القيام بذلك. لا يمكننا أن نفعل ذلك».
وأضاف ترامب: «كان لدي جنرال معين، وكان رائعاً، فقلت له: هل يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا؟ فقال: يمكننا يا سيدي، الأمر متروك لك. فقلت: سنفعل ذلك».
وأضاف، في إشارة إلى عملية مقتل سليماني: «لقد اتصل بي الإيرانيون وقالوا سيدي الرئيس يجب علينا أن نرد على الضربة القوية ولن نقتل أحداً من جنودكم»، موضحاً: «لقد ضربناهم بشدة، وأتفهم ردة فعلهم بأنهم بحاجة إلى الرد من أجل شعبهم».
وأكد ترامب أن الإيرانيين أبلغوه أنهم سوف يطلقون 16 صاروخاً، وقالوا: «لن نقتل أحداً من جنودكم في القاعدة المستهدفة في العراق. عليهم ألا يتحركوا من قاعدتهم وسوف يكونون بخير».
وأوضح: «لم يقتل أحد رغم أنهم أطلقوا 18 صاروخاً على القاعدة، وكانت وسائل الإعلام الأمريكية مستغربة من عدم قتل أي جندي أمريكي».
وكانت الولايات المتحدة قد شنت غارة جوية قرب العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020، أسفرت عن مقتل سليماني ونائب قائد «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس.
وحول الهجوم الأخير على القاعدة الأمريكية في الأردن، الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين، قال ترامب: إن الهجمات التي شنتها المليشيات المسلحة الموالية لإيران على القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، «لم تكن لتحدث معي على الإطلاق»، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة في ظل إدارته دفعت طهران إلى إبلاغ واشنطن قبل أي هجوم لتجنب تصعيد كبير.
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