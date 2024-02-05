Tuesday, 06 February 2024 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قاسم سليماني

2/5/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمقتل‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الإيراني‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬على‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬قتلنا‭ ‬سليماني،‭ ‬تعلمون‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ذلك‭ ‬معنا،‭ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬العملية،‭ ‬قال‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭: ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬كان‭ ‬لدي‭ ‬جنرال‭ ‬معين،‭ ‬وكان‭ ‬رائعاً،‭ ‬فقلت‭ ‬له‭: ‬هل‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بأنفسنا؟‭ ‬فقال‭: ‬يمكننا‭ ‬يا‭ ‬سيدي،‭ ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬لك‭. ‬فقلت‭: ‬سنفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬الإيرانيون‭ ‬وقالوا‭ ‬سيدي‭ ‬الرئيس‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرد‭ ‬على‭ ‬الضربة‭ ‬القوية‭ ‬ولن‭ ‬نقتل‭ ‬أحداً‭ ‬من‭ ‬جنودكم‮»‬،‭ ‬موضحاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ضربناهم‭ ‬بشدة،‭ ‬وأتفهم‭ ‬ردة‭ ‬فعلهم‭ ‬بأنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شعبهم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬أبلغوه‭ ‬أنهم‭ ‬سوف‭ ‬يطلقون‭ ‬16‭ ‬صاروخاً،‭ ‬وقالوا‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نقتل‭ ‬أحداً‭ ‬من‭ ‬جنودكم‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬عليهم‭ ‬ألا‭ ‬يتحركوا‭ ‬من‭ ‬قاعدتهم‭ ‬وسوف‭ ‬يكونون‭ ‬بخير‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يقتل‭ ‬أحد‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬أطلقوا‭ ‬18‭ ‬صاروخاً‭ ‬على‭ ‬القاعدة،‭ ‬وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكية‭ ‬مستغربة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قتل‭ ‬أي‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬شنت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2020،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‭ ‬ونائب‭ ‬قائد‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭ ‬العراقي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭.‬

وحول‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬آخرين،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭: ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬المليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتحدث‭ ‬معي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إدارته‭ ‬دفعت‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬إبلاغ‭ ‬واشنطن‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬لتجنب‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭. ‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث