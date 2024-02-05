بلينكن في الشرق الأوسط للدفع باتّجاه هدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬خامس‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يتوقع‭ ‬بأن‭ ‬يتوقف‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ومصر‭ ‬وقطر‭.

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وشدد‭ ‬قبل‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬الاستجابة‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬دقّت‭ ‬مجموعات‭ ‬الإغاثة‭ ‬مرارا‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬حيال‭ ‬التداعيات‭ ‬المدمّرة‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬شهره‭ ‬الخامس،‭ ‬على‭ ‬الجيب‭ ‬المحاصر‭.‬

وقال‭ ‬الفلسطيني‭ ‬سعيد‭ ‬حمودة‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتّجاه‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬الجنوبية‭ ‬الواقعة‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‮»‬‭.‬

باتت‭ ‬رفح‭ ‬التي‭ ‬أعربت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬من‭ ‬انفجار‭ ‬الوضع‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬‮«‬اليأس‮»‬‭ ‬تؤوي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بعدما‭ ‬نزحوا‭ ‬جراء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وقال‭ ‬حمودة‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬امتلكت‭ ‬مليون‭ ‬أو‭ ‬مائة‭ ‬دولار‭ ‬فالوضع‭ ‬هو‭ ‬ذاته‮»‬‭. ‬

تقدّم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬جنوبا‭ ‬باتّجاه‭ ‬المدينة‭ ‬الحدودية،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬البرية‭ ‬قد‭ ‬تدخل‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العملية‭ ‬الرامية‭ ‬‮«‬للقضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭.‬

وصباح‭ ‬أمس،‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شرق‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس،‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

تفيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬عناصر‭ ‬حماس‭ ‬أعدّوا‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬لهجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وبأن‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬يختبئون‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

استشهد‭ ‬128‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬

وأكد‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬بغزة‭ ‬بأن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تواصل‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭. ‬

ويشتبك‭ ‬مقاتلو‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬مهاجمة‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بأن‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬قتلوا‭ ‬عشرات‭ ‬المسلحين‮»‬‭.‬

ويتوقع‭ ‬بأن‭ ‬يناقش‭ ‬بلينكن‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬مقترح‭ ‬هدنة‭ ‬وُضع‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقده‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬والقطريين‭ ‬والأمريكيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.

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بات‭ ‬التحرّك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬مجموعات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬مضادة‭.‬

ينصّ‭ ‬مقترح‭ ‬الهدنة‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬مبدئيا،‭ ‬بينما‭ ‬تفرج‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬مقابل‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬وفق‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحركة‭. ‬لكن‭ ‬حماس‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬بينما‭ ‬أعرب‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬لأي‭ ‬تنازلات‭.‬

ويعيش‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬قاسية،‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬محدودية‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬النظيفة‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وسط‭ ‬القصف‭ ‬المستمر‮»‬‭. ‬

وأمس،‭ ‬اتهمت‭ ‬الوكالة‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بشن‭ ‬ضربة‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬على‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬لدخول‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكتب‭ ‬توماس‭ ‬وايت‭ ‬مسؤول‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أحد‭ ‬بأذى‮»‬‭. ‬ويسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬البحري‭ ‬قبالة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭.‬

تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬صرّح‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬لصحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬‮«‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬لنا‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل،‭ ‬ينشغل‭ (‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭) ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوقود‭ (‬لغزة‭) ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬لحماس‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬فرض‭ ‬واشنطن‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬مستوطنين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

بينما‭ ‬رد‭ ‬نتانياهو‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لست‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬لمعرفة‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬الوقوف‭ ‬بثبات‭ ‬عند‭ ‬مصالحنا‭ ‬الوطنية‮»‬‭. ‬وفضلا‭ ‬عن‭ ‬الانقسامات‭ ‬ضمن‭ ‬حكومته،‭ ‬يواجه‭ ‬نتانياهو‭ ‬أيضا‭ ‬غضبا‭ ‬شعبيا‭ ‬حيال‭ ‬مصير‭ ‬باقي‭ ‬الرهائن‭. ‬

وتظاهر‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬السبت‭ ‬للمطالبة‭ ‬بانتخابات‭ ‬مبكرة‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬سيجورنيه‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬عنف‭ ‬المستوطنين‮»‬‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬