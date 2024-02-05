قصر باكنجهام يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬السرطان،‭ ‬لكن‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬القصر‭ ‬بدأ‭ ‬الملك‭ ‬‮«‬العلاجات‭ ‬المنتظمة‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬ويقول‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬إيجابيا‭ ‬تماما‭ ‬بشأن‭ ‬معاملته‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة‭ ‬العامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وسوف‭ ‬يؤجل‭ ‬التزاماته‭ ‬العامة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يساعده‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬أثناء‭ ‬علاجه‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬مشاركة‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬مرحلة‭ ‬السرطان‭ ‬أو‭ ‬تشخيصه‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيوقف‭ ‬فعالياته‭ ‬العامة‭ ‬مؤقتا‭ ‬فإن‭ ‬الملك‭ (‬75‭ ‬عاما‭) ‬سيواصل‭ ‬دوره‭ ‬الدستوري‭ ‬كقائد‭ ‬للدولة‭.‬

وكان‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬البروستاتا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬لندن‭ ‬الخاصة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭. ‬

وقال‭ ‬القصر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬اختار‭ ‬الكشف‭ ‬علنا‭ ‬عن‭ ‬علاج‭ ‬البروستاتا،‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬للبروستاتا‭.‬