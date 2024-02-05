قصر باكنجهام يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن قصر باكنجهام أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز بنوع من السرطان.
ولم يتم الكشف عن نوع السرطان، لكن وفقا لبيان القصر بدأ الملك «العلاجات المنتظمة» أمس الإثنين. ويقول قصر باكنجهام إن الملك «لا يزال إيجابيا تماما بشأن معاملته ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن».
وسوف يؤجل التزاماته العامة، ومن المتوقع أن يساعده كبار أفراد العائلة المالكة في الوقوف إلى جانبه أثناء علاجه. ولم يتم مشاركة أي تفاصيل أخرى حول مرحلة السرطان أو تشخيصه. وعلى الرغم من أنه سيوقف فعالياته العامة مؤقتا فإن الملك (75 عاما) سيواصل دوره الدستوري كقائد للدولة.
وكان الملك تشارلز قد أجرى عملية جراحية في البروستاتا في أحد مستشفيات لندن الخاصة منذ أكثر من أسبوع.
وقال القصر في ذلك الوقت إن الملك اختار الكشف علنا عن علاج البروستاتا، بهدف تشجيع المزيد من الرجال على إجراء فحوصات للبروستاتا.
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