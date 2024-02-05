بمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس قوة دفاع البحرين:الملك يدشن مشروع درع البحرين طائرات الكوبرا (Z)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جلالته: قوة دفاع بعون الله وبجهود رجالها الأشاوس تعلي مجدها عامًا بعد عام
نشكر ولي العهد رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومؤازرة لقواتنا المسلحة
قائد سلاح الجو الملكي البحريني: نحن المشغل الأول من خارج الولايات المتحدة لهذه المنظومة
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بتدشين عدد من الطائرات العمودية التي دخلت الخدمة حديثًا ضمن العديد من المنظومات العسكرية المتطورة في مختلف أسلحة قوة دفاع البحرين. ويأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
ولدى وصول جلالته إلى موقع الاحتفال، كان في الاستقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وقد رافق جلالته الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، كما حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو ومن كبار المسؤولين وعدد من المدعوين وكبار الضباط.
وفي بداية الاحتفال عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي تحية لجلالته، واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم تشرف اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني بإلقاء كلمة ترحيبية بهذه المناسبة قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم
قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين».
صدق الله العظيم
سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم،
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم،
سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم،
الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،
يسعدني ويشرفني يا صاحب الجلالة بأن أمثل أمام جلالتكم لتهنئتكم بيوم قوة دفاع البحرين، ونشيد بفيض من الثناء والعرفان لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم، فجلالتكم من حمل أمانة مشعل التطوير المنير في المسيرة العسكرية المظفرة بقوة دفاع البحرين، والتي تمتد على مدى ستة وخمسين عاما، ولا مرية أن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم قد اختزلتم هذه الفترة الزمنية من عمر الإنجاز بعمل وطني مبارك تزداد فيه صروح قوة دفاع البحرين علوا وتقديرا يوما بعد يوم.
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحظى اليوم بتشريف جلالتكم لتدشين مشروع درع البحرين الخاص بالطائرات العامودية المقاتلة، فخالص التهنئة لجلالتكم لاكتمال هذا المشروع وتكامله مع المنظومات الموجودة وإنه لم يكن بمقدورنا تحقيق هذا الإنجاز لولا الدعم الذي نحظى به دائما من لدن جلالتكم في مسيرة تجسيد الوعود وتحقيق الإنجازات.
لقد تم التوقيع على هذا المشروع من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في عام 2018م، واليوم وبعد مرور (5) سنوات على التوقيع، نتشرف بإعلام جلالتكم بأن هذه المنظومة قد اكتملت للواجب العملياتي الدفاعي وفي قمة الجاهزية القتالية للعمل في جميع الظروف الجوية، وسوف تمثل إضافة نوعية تمكننا من مواجهة كافة التحديات بكل كفاءة واقتدار.
وبعون من الله وتوفيقه، فإن هذه المنظومة رهن الإشارة للقيام بأي واجب يطلب من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، علما يا سيدي بأنه وبكل فخر فإن سلاح الجو الملكي البحريني يعد المشغل الأول من خارج الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنظومة التي تعد من المنظومات الأحدث والأكفأ على مستوى العالم.
كما أن اقتناء مثل هذه الطائرات الحديثة يؤكد على التزام القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الثابت بأهمية التطوير والتحديث المستمر لمنظومات الدفاع، وذلك من أجل مواكبة التطورات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة، وبما يخدم دعائم ومرتكزات سلاح الجو الملكي البحريني.
اسمحوا لي يا سيدي بأن أتقدم إلى مقامكم السامي ونيابة عن منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني بكل الشكر والفخر والاعتزاز بما تقدمونه جلالتكم من منظومات حديثة ذات كفاءة عالية، والاهتمام الذي تولونه جلالتكم بتطوير قوة دفاع البحرين بصورة عامة وسلاح الجو الملكي البحريني بصورة خاصة. كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه الكبير بتعزيز وتطوير قدرات سلاح الجو الملكي البحريني ليصبح سلاحا متميزا في منظوماته وقدراته، كما أتقدم بعظيم الشكر إلى سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على توجيهات ومتابعة معاليه المستمرة من أجل إنجاح المشاريع ورفع مستوى السلاح لتمكينه من تحقيق مهامه وواجباته الوطنية بكل عزم وثبات.
ختاما يا صاحب الجلالة..
تعجز الكلمات في وصف مدى فرحة أبناء جلالتكم منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني على هذا التشريف الغالي وعلى ما تتفضلون به علينا من المنظومات الحديثة، والتي نعاهد جلالتكم بأننا سنثابر بكل تفان وعزيمة للحفاظ عليها وتشغيلها أفضل تشغيل، مجددين لجلالتكم العهد والولاء والطاعة، متعهدين أمام الله سبحانه وتعالى بأن نكون جندكم المخلصين، ورهنا لتوجيهات جلالتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد ذلك ألقى اللواء الركن جابر عبدالله حويل المري قصيدة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، كما ألقى الرائد ثامر محمد ثامر الكعبي قصيدة بهذه المناسبة.
ثم تشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بتقديم هدية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، كما تشرف صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتقديم هدية تذكارية إلى صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما قدم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هدية تذكارية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
بعد ذلك تفضل جلالته بتدشين عدد من طائرات الكوبرا ( Z ) الجديدة ضمن مشروع (درع البحرين)، وتُعد هذه الطائرات من أحدث وأكفأ الطائرات العمودية في العالم.
وتشرف قائد سلاح الجو الملكي البحريني بتقديم هدية لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تشرف بتقديم هدية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وقد تشرف عدد من الضباط بالسلام على جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، شاكرًا جلالته لهم جهودهم المثمرة على ما بذلوه من إنجاز مميز خدمةً لوطنهم العزيز بكل كفاءة.
ثم تفضل جلالته بافتتاح مبنى المشروع وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، كما قام جلالته بجولة استمع خلالها إلى إيجاز حول المشروع وأقسامه المختلفة.
وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تهانيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين داخل البلاد وخارجها، وجميع المواطنين الكرام بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين، وقال جلالته إننا نقدر ما يبذله جميع منتسبي قوة دفاع البحرين حمايةً لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين ووحدتنا الوطنية بكل كفاءة وعزيمة صادقة، فهم درع الوطن المنيعة وموضع الفخر والاعتزاز الدائم. وإن إشراقة الضوء الأول لقوة دفاع البحرين هي ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة.
وأضاف جلالته أن ما حققته قوة دفاع البحرين من إنجازات وعمل مميز وسمعة طيبة أكسبها ثقة المواطنين الكرام وأشقائهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة، ونحن في البحرين نسعى دائمًا إلى التعاون مع الأشقاء والأصدقاء لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وقال جلالته، إنه ليطيب لنا في هذه المناسبة المجيدة أن نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومؤازرة لقواتنا المسلحة، معربًا جلالته عن خالص شكره للمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، على جهوده الحثيثة التي تتجلى فيما تشهده قوة الدفاع من تطور ورقي ومنعة، وأضاف جلالته، كما نشكر ما بذله رجال قوة دفاع البحرين من النخبة الطيبة منذ بداية مرحلة التأسيس، والذين نكن لهم كل التقدير، ولا ننسى جهودهم القيمة وإخلاصهم الصادق.
وأكد جلالته أن قوة دفاع البحرين بعون الله وبجهود رجالها الأشاوس تعلي مجدها عامًا بعد عام، فإلى جانب نهوضها بواجبها السامي الجليل بالذود عن الوطن وأمنه وسيادته بكل بسالة، فإننا نشهد في الوقت ذاته إسهاماتها المهمة والكبيرة في دعم مسيرته التنموية والحضارية الشاملة بكل جدارة وكفاءة في العديد من المجالات، من خدمات صحية رفيعة توفر للمواطنين الكرام العلاج والعناية الطبية الراقية، وإسهامات كبيرة في مجال الإسكان، فضلاً عن ما حققه منتسبوها من إنجازات رياضية مميزة رفعت اسم وطنهم عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية، ومد يد العون والإغاثة الإنسانية للعديد من الدول الشقيقة والصديقة التي تضررت من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى التنظيم والمساهمة المهمة في المعارض الدولية ومنها معرض البحرين الدولي للطيران منذ انطلاقته الأولى في قاعدة الصخير الجوية التي أنشأتها قوة الدفاع، وكذلك المشاركة في العديد من المناسبات الوطنية الكبرى، فهم نِعم الرجال الذين يُعتمد عليهم في كافة الميادين، وها هي قوة دفاع البحرين بحمد الله يعلو صرحها الشامخ عامًا بعد عام قوةً ومنعة.
كما أثنى جلالته على جميع أهل البحرين رجالاً ونساءً لحرصهم المتواصل على رقي وطنهم فهم مثال مشّرف لما يتحلون به من روح المثابرة والعزيمة الصلبة في تحقيق النجاح، متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد.
وقد رفع الجميع إلى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، مشيدين بالدعم والمساندة المتواصلة التي تحظى بها قوة دفاع البحرين من لدن جلالة الملك المعظم، سائلين الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه لمواصلة هذه المسيرة الظافرة التي تشهدها مملكة البحرين في عهد جلالته الزاهر في المجالات كافة.
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