Tuesday, 06 February 2024 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس قوة دفاع البحرين:الملك يدشن مشروع درع البحرين طائرات الكوبرا (Z)

2/5/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جلالته: قوة دفاع بعون الله وبجهود رجالها الأشاوس تعلي مجدها عامًا بعد عام

نشكر ولي العهد رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومؤازرة لقواتنا المسلحة

قائد سلاح الجو الملكي البحريني: نحن المشغل الأول من خارج الولايات المتحدة لهذه المنظومة

تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بتدشين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬العمودية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الخدمة‭ ‬حديثًا‭ ‬ضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬لتأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الاحتفال،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬رافق‭ ‬جلالته‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬ومن‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬وكبار‭ ‬الضباط‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاحتفال‭ ‬عزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬تحية‭ ‬لجلالته،‭ ‬واستهل‭ ‬الحفل‭ ‬بآيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬ثم‭ ‬تشرف‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

والصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬رسوله‭ ‬الكريم

قال‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬العزيز‭: ‬‮«‬وقاتلوا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬الذين‭ ‬يقاتلونكم‭ ‬ولا‭ ‬تعتدوا‭ ‬إن‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬المعتدين‮»‬‭.‬

صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،

سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،

سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،

الحضور‭ ‬الكريم،‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،‭ ‬وبعد،،

يسعدني‭ ‬ويشرفني‭ ‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بأن‭ ‬أمثل‭ ‬أمام‭ ‬جلالتكم‭ ‬لتهنئتكم‭ ‬بيوم‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ونشيد‭ ‬بفيض‭ ‬من‭ ‬الثناء‭ ‬والعرفان‭ ‬لجلالتكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬فجلالتكم‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬أمانة‭ ‬مشعل‭ ‬التطوير‭ ‬المنير‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬العسكرية‭ ‬المظفرة‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬وخمسين‭ ‬عاما،‭ ‬ولا‭ ‬مرية‭ ‬أن‭ ‬جلالتكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭ ‬قد‭ ‬اختزلتم‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعمل‭ ‬وطني‭ ‬مبارك‭ ‬تزداد‭ ‬فيه‭ ‬صروح‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬علوا‭ ‬وتقديرا‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭.‬

إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬نحظى‭ ‬اليوم‭ ‬بتشريف‭ ‬جلالتكم‭ ‬لتدشين‭ ‬مشروع‭ ‬درع‭ ‬البحرين‭ ‬الخاص‭ ‬بالطائرات‭ ‬العامودية‭ ‬المقاتلة،‭ ‬فخالص‭ ‬التهنئة‭ ‬لجلالتكم‭ ‬لاكتمال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وتكامله‭ ‬مع‭ ‬المنظومات‭ ‬الموجودة‭ ‬وإنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بمقدورنا‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬نحظى‭ ‬به‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالتكم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تجسيد‭ ‬الوعود‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭.‬

لقد‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018م،‭ ‬واليوم‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ (‬5‭) ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التوقيع،‭ ‬نتشرف‭ ‬بإعلام‭ ‬جلالتكم‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬قد‭ ‬اكتملت‭ ‬للواجب‭ ‬العملياتي‭ ‬الدفاعي‭ ‬وفي‭ ‬قمة‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية،‭ ‬وسوف‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

وبعون‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وتوفيقه،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬رهن‭ ‬الإشارة‭ ‬للقيام‭ ‬بأي‭ ‬واجب‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬علما‭ ‬يا‭ ‬سيدي‭ ‬بأنه‭ ‬وبكل‭ ‬فخر‭ ‬فإن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬المشغل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لهذه‭ ‬المنظومة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬المنظومات‭ ‬الأحدث‭ ‬والأكفأ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬اقتناء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬الحديثة‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بأهمية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬المستمر‭ ‬لمنظومات‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العسكرية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬دعائم‭ ‬ومرتكزات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

اسمحوا‭ ‬لي‭ ‬يا‭ ‬سيدي‭ ‬بأن‭ ‬أتقدم‭ ‬إلى‭ ‬مقامكم‭ ‬السامي‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬منتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بكل‭ ‬الشكر‭ ‬والفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تقدمونه‭ ‬جلالتكم‭ ‬من‭ ‬منظومات‭ ‬حديثة‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تولونه‭ ‬جلالتكم‭ ‬بتطوير‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭. ‬كما‭ ‬أتقدم‭ ‬بعظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬بتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬ليصبح‭ ‬سلاحا‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬منظوماته‭ ‬وقدراته،‭ ‬كما‭ ‬أتقدم‭ ‬بعظيم‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬ومتابعة‭ ‬معاليه‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬المشاريع‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلاح‭ ‬لتمكينه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مهامه‭ ‬وواجباته‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬عزم‭ ‬وثبات‭.‬

ختاما‭ ‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭..‬

تعجز‭ ‬الكلمات‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬مدى‭ ‬فرحة‭ ‬أبناء‭ ‬جلالتكم‭ ‬منتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التشريف‭ ‬الغالي‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬تتفضلون‭ ‬به‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬المنظومات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والتي‭ ‬نعاهد‭ ‬جلالتكم‭ ‬بأننا‭ ‬سنثابر‭ ‬بكل‭ ‬تفان‭ ‬وعزيمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وتشغيلها‭ ‬أفضل‭ ‬تشغيل،‭ ‬مجددين‭ ‬لجلالتكم‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬والطاعة،‭ ‬متعهدين‭ ‬أمام‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جندكم‭ ‬المخلصين،‭ ‬ورهنا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالتكم‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ألقى‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬جابر‭ ‬عبدالله‭ ‬حويل‭ ‬المري‭ ‬قصيدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬كما‭ ‬ألقى‭ ‬الرائد‭ ‬ثامر‭ ‬محمد‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬قصيدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

ثم‭ ‬تشرف‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتدشين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬الكوبرا‭ (‬ Z ‭) ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ (‬درع‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬وأكفأ‭ ‬الطائرات‭ ‬العمودية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتشرف‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقد‭ ‬تشرف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬شاكرًا‭ ‬جلالته‭ ‬لهم‭ ‬جهودهم‭ ‬المثمرة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬مميز‭ ‬خدمةً‭ ‬لوطنهم‭ ‬العزيز‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬المشروع‭ ‬وإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬جلالته‭ ‬بجولة‭ ‬استمع‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬المشروع‭ ‬وأقسامه‭ ‬المختلفة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬ضباط‭ ‬وضباط‭ ‬صف‭ ‬وأفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها،‭ ‬وجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬وقال‭ ‬جلالته‭ ‬إننا‭ ‬نقدر‭ ‬ما‭ ‬يبذله‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حمايةً‭ ‬لمنجزاتنا‭ ‬الحضارية‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬ووحدتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وعزيمة‭ ‬صادقة،‭ ‬فهم‭ ‬درع‭ ‬الوطن‭ ‬المنيعة‭ ‬وموضع‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الدائم‭. ‬وإن‭ ‬إشراقة‭ ‬الضوء‭ ‬الأول‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬ذكرى‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬المباركة‭.‬

وأضاف‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وعمل‭ ‬مميز‭ ‬وسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬أكسبها‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬وأشقائهم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬لاستتباب‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وقال‭ ‬جلالته،‭ ‬إنه‭ ‬ليطيب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ومؤازرة‭ ‬لقواتنا‭ ‬المسلحة،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬للمشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تتجلى‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ورقي‭ ‬ومنعة،‭ ‬وأضاف‭ ‬جلالته،‭ ‬كما‭ ‬نشكر‭ ‬ما‭ ‬بذله‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬الطيبة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس،‭ ‬والذين‭ ‬نكن‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التقدير،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬جهودهم‭ ‬القيمة‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬الصادق‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬وبجهود‭ ‬رجالها‭ ‬الأشاوس‭ ‬تعلي‭ ‬مجدها‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬فإلى‭ ‬جانب‭ ‬نهوضها‭ ‬بواجبها‭ ‬السامي‭ ‬الجليل‭ ‬بالذود‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وأمنه‭ ‬وسيادته‭ ‬بكل‭ ‬بسالة،‭ ‬فإننا‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إسهاماتها‭ ‬المهمة‭ ‬والكبيرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرته‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬الشاملة‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬وكفاءة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬رفيعة‭ ‬توفر‭ ‬للمواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬العلاج‭ ‬والعناية‭ ‬الطبية‭ ‬الراقية،‭ ‬وإسهامات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬منتسبوها‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬رياضية‭ ‬مميزة‭ ‬رفعت‭ ‬اسم‭ ‬وطنهم‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬والمساهمة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬ومنها‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى،‭ ‬فهم‭ ‬نِعم‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يُعتمد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين،‭ ‬وها‭ ‬هي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬يعلو‭ ‬صرحها‭ ‬الشامخ‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬قوةً‭ ‬ومنعة‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساءً‭ ‬لحرصهم‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬رقي‭ ‬وطنهم‭ ‬فهم‭ ‬مثال‭ ‬مشّرف‭ ‬لما‭ ‬يتحلون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬المثابرة‭ ‬والعزيمة‭ ‬الصلبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح،‭ ‬متمنيًا‭ ‬جلالته‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

وقد‭ ‬رفع‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬سائلين‭ ‬الباري‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويرعاه‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬الظافرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث