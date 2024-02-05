بمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس قوة دفاع البحرين:الملك يدشن مشروع درع البحرين طائرات الكوبرا (Z)

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نشكر ولي العهد رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومؤازرة لقواتنا المسلحة

قائد سلاح الجو الملكي البحريني: نحن المشغل الأول من خارج الولايات المتحدة لهذه المنظومة

تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بتدشين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬العمودية‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الخدمة‭ ‬حديثًا‭ ‬ضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنظومات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أسلحة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬لتأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الاحتفال،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬رافق‭ ‬جلالته‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬ومن‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬وكبار‭ ‬الضباط‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاحتفال‭ ‬عزفت‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬تحية‭ ‬لجلالته،‭ ‬واستهل‭ ‬الحفل‭ ‬بآيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬ثم‭ ‬تشرف‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

والصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬رسوله‭ ‬الكريم

قال‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬العزيز‭: ‬‮«‬وقاتلوا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬الذين‭ ‬يقاتلونكم‭ ‬ولا‭ ‬تعتدوا‭ ‬إن‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬المعتدين‮»‬‭.‬

صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،

سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،

سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،

الحضور‭ ‬الكريم،‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،‭ ‬وبعد،،

يسعدني‭ ‬ويشرفني‭ ‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بأن‭ ‬أمثل‭ ‬أمام‭ ‬جلالتكم‭ ‬لتهنئتكم‭ ‬بيوم‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ونشيد‭ ‬بفيض‭ ‬من‭ ‬الثناء‭ ‬والعرفان‭ ‬لجلالتكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬فجلالتكم‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬أمانة‭ ‬مشعل‭ ‬التطوير‭ ‬المنير‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬العسكرية‭ ‬المظفرة‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬وخمسين‭ ‬عاما،‭ ‬ولا‭ ‬مرية‭ ‬أن‭ ‬جلالتكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭ ‬قد‭ ‬اختزلتم‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعمل‭ ‬وطني‭ ‬مبارك‭ ‬تزداد‭ ‬فيه‭ ‬صروح‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬علوا‭ ‬وتقديرا‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭.‬

إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬نحظى‭ ‬اليوم‭ ‬بتشريف‭ ‬جلالتكم‭ ‬لتدشين‭ ‬مشروع‭ ‬درع‭ ‬البحرين‭ ‬الخاص‭ ‬بالطائرات‭ ‬العامودية‭ ‬المقاتلة،‭ ‬فخالص‭ ‬التهنئة‭ ‬لجلالتكم‭ ‬لاكتمال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وتكامله‭ ‬مع‭ ‬المنظومات‭ ‬الموجودة‭ ‬وإنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بمقدورنا‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬نحظى‭ ‬به‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالتكم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تجسيد‭ ‬الوعود‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭.‬

لقد‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018م،‭ ‬واليوم‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ (‬5‭) ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التوقيع،‭ ‬نتشرف‭ ‬بإعلام‭ ‬جلالتكم‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬قد‭ ‬اكتملت‭ ‬للواجب‭ ‬العملياتي‭ ‬الدفاعي‭ ‬وفي‭ ‬قمة‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية،‭ ‬وسوف‭ ‬تمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

وبعون‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وتوفيقه،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬رهن‭ ‬الإشارة‭ ‬للقيام‭ ‬بأي‭ ‬واجب‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬علما‭ ‬يا‭ ‬سيدي‭ ‬بأنه‭ ‬وبكل‭ ‬فخر‭ ‬فإن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬المشغل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لهذه‭ ‬المنظومة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬المنظومات‭ ‬الأحدث‭ ‬والأكفأ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬اقتناء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬الحديثة‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بأهمية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬المستمر‭ ‬لمنظومات‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العسكرية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬دعائم‭ ‬ومرتكزات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭.‬

اسمحوا‭ ‬لي‭ ‬يا‭ ‬سيدي‭ ‬بأن‭ ‬أتقدم‭ ‬إلى‭ ‬مقامكم‭ ‬السامي‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬منتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بكل‭ ‬الشكر‭ ‬والفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تقدمونه‭ ‬جلالتكم‭ ‬من‭ ‬منظومات‭ ‬حديثة‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تولونه‭ ‬جلالتكم‭ ‬بتطوير‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭. ‬كما‭ ‬أتقدم‭ ‬بعظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬بتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬ليصبح‭ ‬سلاحا‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬منظوماته‭ ‬وقدراته،‭ ‬كما‭ ‬أتقدم‭ ‬بعظيم‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬ومتابعة‭ ‬معاليه‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬المشاريع‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلاح‭ ‬لتمكينه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مهامه‭ ‬وواجباته‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬عزم‭ ‬وثبات‭.‬

ختاما‭ ‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭..‬

تعجز‭ ‬الكلمات‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬مدى‭ ‬فرحة‭ ‬أبناء‭ ‬جلالتكم‭ ‬منتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التشريف‭ ‬الغالي‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬تتفضلون‭ ‬به‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬المنظومات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والتي‭ ‬نعاهد‭ ‬جلالتكم‭ ‬بأننا‭ ‬سنثابر‭ ‬بكل‭ ‬تفان‭ ‬وعزيمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وتشغيلها‭ ‬أفضل‭ ‬تشغيل،‭ ‬مجددين‭ ‬لجلالتكم‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬والطاعة،‭ ‬متعهدين‭ ‬أمام‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جندكم‭ ‬المخلصين،‭ ‬ورهنا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالتكم‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ألقى‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬جابر‭ ‬عبدالله‭ ‬حويل‭ ‬المري‭ ‬قصيدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬كما‭ ‬ألقى‭ ‬الرائد‭ ‬ثامر‭ ‬محمد‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬قصيدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

ثم‭ ‬تشرف‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتدشين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬الكوبرا‭ (‬ Z ‭) ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ (‬درع‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬وأكفأ‭ ‬الطائرات‭ ‬العمودية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتشرف‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬كما‭ ‬تشرف‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقد‭ ‬تشرف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬شاكرًا‭ ‬جلالته‭ ‬لهم‭ ‬جهودهم‭ ‬المثمرة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬مميز‭ ‬خدمةً‭ ‬لوطنهم‭ ‬العزيز‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬المشروع‭ ‬وإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬جلالته‭ ‬بجولة‭ ‬استمع‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬حول‭ ‬المشروع‭ ‬وأقسامه‭ ‬المختلفة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬أعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬ضباط‭ ‬وضباط‭ ‬صف‭ ‬وأفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها،‭ ‬وجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬وقال‭ ‬جلالته‭ ‬إننا‭ ‬نقدر‭ ‬ما‭ ‬يبذله‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حمايةً‭ ‬لمنجزاتنا‭ ‬الحضارية‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬ووحدتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وعزيمة‭ ‬صادقة،‭ ‬فهم‭ ‬درع‭ ‬الوطن‭ ‬المنيعة‭ ‬وموضع‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الدائم‭. ‬وإن‭ ‬إشراقة‭ ‬الضوء‭ ‬الأول‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬ذكرى‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬المباركة‭.‬

وأضاف‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وعمل‭ ‬مميز‭ ‬وسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬أكسبها‭ ‬ثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬وأشقائهم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬لاستتباب‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وقال‭ ‬جلالته،‭ ‬إنه‭ ‬ليطيب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ومؤازرة‭ ‬لقواتنا‭ ‬المسلحة،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬للمشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تتجلى‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ورقي‭ ‬ومنعة،‭ ‬وأضاف‭ ‬جلالته،‭ ‬كما‭ ‬نشكر‭ ‬ما‭ ‬بذله‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬الطيبة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس،‭ ‬والذين‭ ‬نكن‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التقدير،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬جهودهم‭ ‬القيمة‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬الصادق‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬وبجهود‭ ‬رجالها‭ ‬الأشاوس‭ ‬تعلي‭ ‬مجدها‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬فإلى‭ ‬جانب‭ ‬نهوضها‭ ‬بواجبها‭ ‬السامي‭ ‬الجليل‭ ‬بالذود‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وأمنه‭ ‬وسيادته‭ ‬بكل‭ ‬بسالة،‭ ‬فإننا‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إسهاماتها‭ ‬المهمة‭ ‬والكبيرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرته‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬الشاملة‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬وكفاءة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬رفيعة‭ ‬توفر‭ ‬للمواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬العلاج‭ ‬والعناية‭ ‬الطبية‭ ‬الراقية،‭ ‬وإسهامات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬منتسبوها‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬رياضية‭ ‬مميزة‭ ‬رفعت‭ ‬اسم‭ ‬وطنهم‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬والمساهمة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬ومنها‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى،‭ ‬فهم‭ ‬نِعم‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يُعتمد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين،‭ ‬وها‭ ‬هي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬يعلو‭ ‬صرحها‭ ‬الشامخ‭ ‬عامًا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬قوةً‭ ‬ومنعة‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساءً‭ ‬لحرصهم‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬رقي‭ ‬وطنهم‭ ‬فهم‭ ‬مثال‭ ‬مشّرف‭ ‬لما‭ ‬يتحلون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬المثابرة‭ ‬والعزيمة‭ ‬الصلبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح،‭ ‬متمنيًا‭ ‬جلالته‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

وقد‭ ‬رفع‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬سائلين‭ ‬الباري‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويرعاه‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬الظافرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬